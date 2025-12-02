TenneT stelt extra stroom beschikbaar: 'Doorbraak in langdurig tekort'
Het elektriciteitsnet in de provincie krijgt de komende twee jaar flink meer ruimte. TenneT, het bedrijf dat het hoogspanningsnet beheert, maakt 805 megawatt extra stroom beschikbaar, genoeg om grote delen van de provincie van elektriciteit te voorzien. Dit betekent dat bedrijven weer vooruit kunnen met plannen voor verduurzaming, woningbouw en groei, nadat het netwerk al jarenlang overbelast is.
“Omdat het elektriciteitsverbruik in Brabant minder hard stijgt dan we eerder dachten, komt er ruimte vrij op het net wat we nu kunnen gebruiken", vertelt Robert Kuik, directeur Netwerkplanning bij TenneT.
"Daarbij komt dat geplande uitbreidingen van het hoogspanningsnet nog eens honderden megawatt opleveren. Voor een provincie waar het net in 2022 vol zat, is dat een enorme opsteker. Zo kunnen we bedrijven helpen verduurzamen, woningen bouwen en economische groei mogelijk maken.”
TenneT werkt inmiddels op meer dan vijftig plekken in Brabant aan het versterken van het netwerk. “In 2026 nemen we een extra transformator in Geertruidenberg in gebruik, goed voor tweehonderd megawatt extra in West-Brabant. Een jaar later plaatsen we daar nog een transformator bij en openen we een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg. Daarmee komt er in Oost-, Zuid- en Zuidwest-Brabant nog eens 405 megawatt extra ruimte op het net", zegt Kuik.
Bas Maes, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, noemt het een belangrijke stap. “Het helpt nog niet iedereen, maar energie is een basisbehoefte voor woningbouw en economische groei. We moeten blijven uitbreiden zodat steeds meer bedrijven en huishoudens aangesloten kunnen worden.”
Nog werk aan de winkel
Er blijft dus nog werk aan de winkel. In sommige delen van Noordoost-Brabant is de wachtlijst groter dan de capaciteit die de komende jaren beschikbaar komt. Sommige bedrijven moeten mogelijk wachten tot de periode tussen 2033 en 2036, omdat eerst een nieuw hoogspanningsstation in Wijchen gebouwd moet worden.
Voor een deel van West-Brabant kan TenneT wel meteen extra stroom beschikbaar stellen. Een deel daarvan gaat naar Enexis, de regionale netbeheerder, die nu uitrekent welke bedrijven hiermee geholpen kunnen worden. Ondernemers op de wachtlijst krijgen in februari bericht.
Kuik benadrukt dat bedrijven en huishoudens zelf ook kunnen helpen om overbelasting te voorkomen. “Spitsmijden blijft noodzakelijk. Wie stroom vooral buiten piekuren gebruikt, creëert ruimte op het net. Ook energiebesparing helpt de druk te verlagen.”