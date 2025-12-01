Gezocht: man in lederhose die twee slagbomen vernielde in Waalwijk

De politie zoekt een man die tijdens het Oktoberfest in Waalwijk twee slagbomen achter elkaar heeft vernield. Foto's van de man in Duitse klederdracht zijn gedeeld in de hoop dat hij zich meldt.

Het gebeurde op 4 oktober. Een man hing rond 23.30 uur aan een slagboom bij de inrit van een parkeerterrein aan de Taxandriaweg. De slagboom raakte beschadigd.

Als dat nog niet genoeg was, liep de man verder naar de volgende slagboom. Hij duwde hier tegenaan. De paal is toen verbogen.

"We hebben je duidelijk op beeld, dus je herkent jezelf vast wel. Voor nu hebben we de beelden onherkenbaar gemaakt en geven we je de tijd om je te melden", meldt de politie Langstraat, uit de regio Waalwijk en Loon op Zand, in een bericht op social media.

Doet de man dit niet, dan zegt de politie de beelden wél herkenbaar te delen in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant.

Mensen kunnen zich ook melden als zij de man denken te herkennen.