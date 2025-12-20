Petra vond zichzelf opnieuw uit en nam grote Phoenix tattoo over haar rug

Petra van den Dungen (49) verloor zichzelf, werkte hard aan haar persoonlijke groei, en vond een nieuwe versie van zichzelf terug. Bij die nieuwe versie hoorde een nieuwe tattoo, vond ze. En dus liet ze een grote Phoenix over de hele linkerkant van haar rug zetten.

Deze Phoenix is niet Petra’s eerste tattoo. Dat was een kleine Pegasus, die ze op haar zestiende liet zetten zonder er goed over na te denken. Twintig jaar later werd die Pegasus een doorn in haar oog. Het was lelijk geworden, vervaagd en ze vond het niet meer bij zichzelf passen. Het zorgde ervoor dat ze ging terugkijken op haar leven. “Wie ben ik nou eigenlijk? Welke keuzes heb ik gemaakt?’’, vroeg Petra zichzelf af.

Allergieën en een medium

Daarmee begon Petra aan ‘een reis in zichzelf’, onder andere door terug te denken aan wat haar heeft gevormd. Zo kampte ze rond haar dertigste met heftige allergische reacties over heel haar lijf: opgezwollen lippen, gezicht, ogen en tong, vlekken op haar romp en benen. Petra bezocht gedurende drie jaar verschillende artsen en een allergiecentrum en probeerde meerdere behandelingen en diëten. Niemand kon vinden waar de reacties vandaan kwamen en niks hielp. Uiteindelijk vond Petra de oorzaak bij een medium. Wat die vertelde, raakte haar diep. ‘’Hij legde zijn handen op mijn schouders en zei: ‘Wat ben jij gevoelig. Iedereen komt huilend bij jou naar binnen en gaat lachend naar buiten. Jij geeft mensen veiligheid, maar je houdt al hun negatieve verhalen vast.’’’ Het medium zei Petra dat ze andermans verhalen moest proberen los te laten, anders zou dit haar gezondheid gaan kosten. Petra herkende zich volledig in dit verhaal. Mensen deelden vaak hun levensverhalen en verdriet met haar. Zij hielp hen door vragen te stellen beter naar hun situatie te kijken, maar droeg hun lasten met zich mee. Ze besefte dat haar grote inlevingsvermogen een talent is, maar ook iets waar ze bewust mee om moet gaan.

Bron: Jan Hondebrink fotografie

Geen klachten meer

Door de woorden van het medium voelde Petra eindelijk herkenning en erkenning voor wie ze echt is, zonder dat ze dat hoefde uit te leggen. ''Ik was super krachtig voor iedereen, maar niemand zag mijn gevoelige kant.'' Ze ging anders in het leven staan en leerde beter om te gaan met die gevoelskant. Hierdoor kan ze er op een gezonde manier voor anderen zijn, zonder zichzelf weg te cijferen. En dat hielp. ''Na drie sessies bij dat medium, verdwenen de klachten en heb ik er tien jaar geen last van gehad'', vertelt Petra. Nu komen de klachten nog sporadisch terug. Dan weet ze dat ze rustiger aan moet doen. Innerlijke kracht

Dankzij zelfreflectie en spiritualiteit is Petra als persoon ontzettend gegroeid, vindt ze. De oude tattoo stond voor een geschiedenis waarvan ze afstand had genomen. Daarom besloot Petra een nieuwe tattoo over de oude heen te laten zetten, als symbool voor een nieuw hoofdstuk. Dat moest een Phoenix worden, een fictief dier uit de Griekse mythologie. Het dier staat er om bekend dat hij herboren kan worden uit zijn eigen as. ‘’De Phoenix staat voor een nieuwe versie van jezelf. Zo voelt het voor mij ook’’, vertelt Petra. ''Nadat ik hem had gezet, liep ik euforisch de tattooshop uit.''

Eigen foto