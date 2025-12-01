Lange files verwacht en onzekerheid in Moerdijk: dit gebeurde er vandaag

Van scheldpartijen tegen huismeesters tot lange files op pakjesavond: dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

Huismeesters slaan alarm over toenemend respectloos gedrag van bewoners in Tilburg. Gebouwbeheerders worden vaak uitgescholden en krijgen te maken met agressie. De 70-jarige huismeester Freek blijft er nuchter onder maar roept op tot meer respect en geduld. Vakvereniging FMN vraagt aandacht voor dit dagelijkse probleem. Hier lees je zijn verhaal.

De dahliateelt voor het bloemencorso in Valkenswaard komt ten einde door gebrek aan mensen, kennis en opbrengst. Met slechts 25.000 knollen in plaats van de beoogde 75.000 bleek het niet rendabel. Een nieuwe werkgroep moet zorgen dat het corso kan blijven bestaan. Het volgende corso vindt plaats in september 2026. Lees hier het hele verhaal.

De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de weg aankomende vrijdag vanwege pakjesavond. Door het 'Sinterklaasavondeffect' worden de eerste files al rond het middaguur verwacht, met een piek rond half vier. Check het hier.

Onzekerheid heerst in Moerdijk nadat de provincie heeft gevraagd om uitstel van de plannen om het dorp op te heffen. Bewoners zijn kritisch over het mogelijke uitstel en willen snel duidelijkheid over hun toekomst. Een bewonerscollectief is opgericht om juridisch te strijden voor het dorp. Hier lees je hun verhaal.