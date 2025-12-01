Jordy Graat is Knoergoeie Brabander 2026: 'Waarom in godsnaam ik?'

Carnavalsstichting De Knoerissen uit Uden heeft haar nieuwe Knoergoeie Brabander van 2026 gekozen. Dat is niemand minder dan Jordy Graat, presentator bij Omroep Brabant, stadionspeaker bij PSV en carnavalsmens.

Alle drie zijn eens verkozen tot Knoergoeie Brabander, luidde het antwoord. Gevolgd door de vraag of Jordy dit wil zijn in 2026. "Mijn eerste reactie was 'Waarom kom je in godsnaam bij mij uit?' Maar het is superlief dat ze aan ze aan me denken", reageert hij.

Wat hebben Guus Meeuwis, Rob Scheepers en Klaas Dijkhoff met elkaar gemeen? Die vraag kreeg Jordy een tijd terug van carnavalsstichting De Knoerissen uit Uden. "Ik heb geen idee", zei hij aan de telefoon.

Brabander die iets bijzonders betekent

Elk jaar reikt De Knoerissen de titel uit aan een Brabander die iets bijzonders betekent voor de regio. Maandag heeft de Udense carnavalsstichting de winnaar van 2026 bekendgemaakt op sociale media.

Jordy is niet alleen presentator bij Omroep Brabant, DJ en stadionspeaker bij PSV, maar ook carnavalsliefhebber. "Ik doe wat ik leuk vind met carnaval en alles er omheen. Ik vermaak mensen, dat is mijn hobby en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Daarom voelt zo'n titel een beetje onwennig. Om deze prijs te krijgen, vind ik heel bijzonder."

Illegaal radiozendertje

Jordy's passie voor muziek en entertainment begon al op jonge leeftijd. Toen hij negen jaar was, had hij al een illegaal radiozendertje. Op zijn zeventiende draaide hij als DJ in kroegen en discotheken in heel Nederland. Bij Omroep Brabant heeft hij zijn eigen radioshows en presenteert hij onder meer 3 Uurkes Vurraf.

De pronkzittingsavond op 31 januari is voor hem de grote dag. Dan krijgt hij officieel de titel Knoergoeie Brabander 2026.