Twee mannen in auto zwaargewond bij botsing met boom bij Eindhoven

Twee mannen in een auto zijn maandagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de A2 bij Eindhoven.

De wagen raakte van de weg en raakte daarna de boom bij de afrit. De boom werd tientallen meters meegesleurd door de wagen. De inzittenden raakten na de botsing bekneld.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter.

De mannen werden door de brandweer bevrijd en werden met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. In het voertuig werden lachgasflessen en -ballonnen aangetroffen.