Navigatie overslaan
VIDEO

Fiets gevonden in bos bij Deurne, politie start zoekactie

Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 10:30

De politie en de brandweer hebben maandagavond en -nacht uren naar iemand gezocht in het bos bij Deurne. Er werd niemand gevonden. De zoekactie werd gestart nadat er maandagavond een fiets werd gevonden op de Helmondseweg.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Bij de fiets werden ook kleren en andere spullen gevonden. Daarop begonnen de hulpdiensten met zoeken in het bos, maar er werd niemand gevonden.

De brandweer en de politie hebben tot twee uur maandagnacht gezocht. Er werd ook een drone ingezet. 

De hulpdiensten zoeken dinsdag verder.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.