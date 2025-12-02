Advertentie
Fiets gevonden in bos bij Deurne, politie start zoekactie
Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 10:30
De politie en de brandweer hebben maandagavond en -nacht uren naar iemand gezocht in het bos bij Deurne. Er werd niemand gevonden. De zoekactie werd gestart nadat er maandagavond een fiets werd gevonden op de Helmondseweg.
Bij de fiets werden ook kleren en andere spullen gevonden. Daarop begonnen de hulpdiensten met zoeken in het bos, maar er werd niemand gevonden.
De brandweer en de politie hebben tot twee uur maandagnacht gezocht. Er werd ook een drone ingezet.
De hulpdiensten zoeken dinsdag verder.
