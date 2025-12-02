Henk (97) componeert al 83 jaar, maar niemand speelde zijn muziek ooit

Voor de 97-jarige Henk van der Vliet uit Roosendaal is muziek geen luxe of hobby. Het is zijn zuurstof. “Zonder muziek zou ik een ongelukkig mens zijn”, zegt hij terwijl zijn vingers zachtjes over de toetsen van zijn elektronische piano glijden. Henk is waarschijnlijk de oudst levende componist van Nederland en heeft nog altijd één vurige wens. Hij hoopt dat een muziekstuk van hem professioneel wordt uitgevoerd.

Henk is klein van stuk, maar zodra hij gaat spelen verandert zijn aanwezigheid. De kamer lijkt zich om hem heen te verzamelen. Klanken vloeien uit zijn handen alsof ze nog steeds weten wat ze moeten doen, ook al moeten zijn vingers soms even zoeken. “Het gaat allemaal wat trager”, zegt Henk nuchter. “Maar zolang ik nog kan spelen, ben ik gelukkig.”

Die eenvoud is typerend voor Henk. Hij componeert bijna al sinds mensenheugenis. “Vanaf mijn veertiende jaar, dus dat is 83 jaar geleden begonnen”, zegt hij glimlachend. “Mijn eerste werk schreef ik voor drie accordeons na een zomercursus. Daar kreeg ik les van iemand die écht onderlegd was en toen ging er een wereld voor me open.”

Die wereld heeft hij sindsdien nooit meer verlaten. Henk schreef inmiddels 162 composities, van kleine stukken tot een avondvullende opera: De Tol. Die opera is Henks’ trots, het is zijn levenswerk. Maar ‘De Tol’ heeft het grote publiek nooit bereikt.

Want tot Henks’ verdriet is er zelfs nog nooit één van zijn stukken professioneel uitgevoerd. Geen orkest, ensemble of muziekgezelschap heeft er ooit een noot van gespeeld. En dat doet toch een beetje pijn. “Je moet naam hebben in dit wereldje”, meent Henk. “En geld. Anders wordt het heel moeilijk om je muziek groots ten gehore te brengen.” Maar de wens blijft. “Componeren doe je niet voor jezelf”, legt de 97-jarige componist uit. “Je wil dat mensen het horen. Het zou daarom geweldig zijn als mijn opera nog eens ergens door professionele muzikanten wordt uitgevoerd. Of desnoods een deel ervan. Dát is waar ik nog echt op hoop voordat ik er straks niet meer ben.”

Het is deze wens waarvoor hij nog dagelijks achter de piano plaatsneemt. Niet uit gewoonte, maar uit liefde én verwachting. “Ik ben verslaafd aan muziek”, verklaart hij. “Zonder muziek zou ik een heel ongelukkige man zijn.” Henk vervolgt: “De vingers zijn soms eigenwijs en de concentratie brokkelt af. Maar ik speel nog altijd twee uur per dag. Langer houd ik niet meer vol. Maar dat is bij iedereen van mijn leeftijd wel zo. Ik heb er nog altijd veel plezier in, ook al gaat het niet meer zoals vroeger.” Hoewel Bach zijn favoriete componist is, speelt Henk nog even een stukje van Beethoven. Maar na Für Elise wil hij toch afronden met eigen werk. “Ik had het liefst gehad dat iemand anders het zou spelen”, besluit hij als de laatste noot gespeeld is. “Als dat nog een keer gebeurt, is de cirkel van mijn leven rond.”