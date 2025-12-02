Advertentie
Flinke vertraging op A4 bij Bergen op Zoom na ongeluk
Vandaag om 08:51 • Aangepast vandaag om 09:02
Een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom-Zuid zorgt dinsdagochtend rond negen uur voor drie kwartier vertraging richting Antwerpen. De linkerrijstrook is dicht door het ongeluk.
Rijkswaterstaat verwacht dat de linkerrijstrook rond kwart over negen kan worden vrijgegeven.
Drukte op de wegen
Het is dinsdagochtend druk op meer wegen in de provincie. Zo stonden automobilisten op de A58 richting Bergen op Zoom een half uur in de file door een auto die in brand stond. Op de A67 liep de vertraging op het hoogtepunt op tot een half uur door een vrachtwagen met pech.
