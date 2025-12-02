Naakte man met vuurwapen na zoektocht aangehouden in Sint Willebrord

Een naakte man met een vuurwapen heeft de gemoederen dinsdagochtend flink beziggehouden in Sint Willebrord. De politie ontving meerdere meldingen over de man en startte een zoektocht.

Na een tijdje zoeken, wisten de agenten de 35-jarige man uit Rucphen aan te houden. Dat schrijft de politie op X. Ook toen de politie de man aanhield, had hij geen kleren aan.

Het wapen werd gevonden en in beslag genomen. De man is meegenomen naar het politiebureau. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.