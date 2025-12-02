TOP Oss gaat langs basisscholen om 'sorry' te zeggen voor vechtpartij

TOP Oss gaat langs diverse basisscholen om excuses aan te bieden voor de vechtpartij afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Almere City FC. Nadat speler Bryan van Hove van TOP Oss rood kreeg vanwege een slaande beweging, ontstond er een hoop tumult tussen beide ploegen. De wedstrijd werd zelfs tijdelijk gestaakt. "Het is gedrag dat niet hoort op het veld of daarbuiten", stelt de club.

Bij de wedstrijd tegen Almere City FC zaten honderden basisschoolleerlingen uit Oss op de tribune, vanwege een speciale actie. Veel van de kinderen waren getuige van de vechtpartij vlak voor tijd. TOP Oss baalt enorm van het incident.

"We hebben intern gesprekken gevoerd met alle betrokkenen om dit in de toekomst te voorkomen. Emoties horen bij sport, maar altijd binnen de grenzen van respect en fatsoen", staat in een verklaring van de club.

De Belgische speler heeft intern zijn excuses aangeboden en de club gaat akkoord met de door de KNVB opgelegde schorsing van vier wedstrijden. Maar daarmee is het nog niet gedaan, want TOP Oss gaat, waar mogelijk met Van Hove erbij, langs de betrokken basisscholen om met de jeugd in gesprek te gaan. Daarnaast hebben de directie en hoofdtrainer een bericht naar alle scholen gestuurd om excuses aan te bieden.