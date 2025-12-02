Vrouw gebruikte lachgas, maar verkocht het niet: huis Rijsbergen weer open

Een huis in Rijsbergen dat in november werd gesloten vanwege de vondst van lachgas, mag voorlopig weer bewoond worden. Dat heeft de rechter besloten. Volgens de rechter kan de gemeente niet aantonen dat de bewoonster het lachgas verhandelde. Sterker nog, de vrouw gebruikte de drugs waar agenten bij stonden, zo blijkt uit rapportages.

Er werden in november grote hoeveelheden lachgas in het huis aan de Frisostraat in Rijsbergen gevonden. De woning ging daarom voor drie maanden op slot op last van burgemeester Joyce Vermue. Het was de eerste sluiting vanwege lachgas in de gemeente Zundert.

De burgemeester baseerde dat besluit op artikel 13b van de Opiumwet. Op grond van dat artikel mag de burgemeester een huis sluiten als er drugs worden verkocht. De bewoonster was het oneens met de sluiting door de burgemeester en stapte naar de rechter. Volgens de bewoonster is het lachgas enkel voor eigen gebruik.

Lachgas waar agenten bijstonden

Volgens de rechter is het verweer van de bewoonster aannemelijk. Sterker nog, in verschillende rapporten staat dat de vrouw en haar zus, die bij haar woont, het lachgas gebruikten in het bijzijn van agenten.

Volgens een van die rapportages zette de vrouw ‘de ene na de andere ballon aan haar mond’. Uit die rapportages blijkt volgens de rechter niet dat de vrouw het lachgas zou verkopen.