Rick (36) stalkte en bedreigde zijn ex: 'Ik rij met de jongens een meer in'

“Net bij de Mac geweest met de jongens. Ik rij een meer in. Meld ze maar af…” Met die woorden joeg Rick S. (36) uit Berghem zijn ex afgelopen mei de stuipen op het lijf. Hij en zijn vrouw lagen in scheiding en Rick kon daar niet mee omgaan. Maandenlang stalkte hij zijn ex, stuurde hij haar talloze berichten en reed hij haar klem. Justitie eiste dinsdag een celstraf tegen hem en onder meer een jarenlang contactverbod. Ook moet hij behandeld worden, zo vindt de offcier.

Rick S. zat er dinsdag bedeesd bij in de rechtbank in Den Bosch. Hij weet ook wel dat hij fout is geweest en dat hij zijn ex, met wie hij twee zoontjes heeft, ontzettend bang en radeloos heeft gemaakt met zijn gedrag. Meer dan 1600 pagina’s met berichten zitten er in het dossier. Ook volgde hij zijn ex na hun scheiding nog via de Tesla-app, waardoor hij ineens op allerlei plekken opdook, tot aan haar ziekenhuisbed toe. Verder bonsde hij bij haar op de ramen. En ondanks alle waarschuwingen en een eerste korte periode in de cel hield het maar niet op. In augustus liep het totaal uit de hand. Rick was naar het huis van de ouders van zijn ex gereden en was daar in de tuin gaan zitten. Er ontstond een fikse ruzie en Rick mishandelde zijn ex. Toen ze naar het politiebureau vluchtte, ging hij haar achterna en reed hij haar na haar aangifte klem om alsnog een gesprek af te dwingen.

Geen woorden voor

De officier had geen woorden voor zoveel controledrang. Dat was al in de relatie, maar dat werd nog vele malen erger toen duidelijk werd dat de vrouw echt wilde scheiden en met de kinderen naar haar ouders in Oss ging. Rick kreeg het allemaal niet op een rijtje en bleef contact zoeken. Het appje in mei dat hij het meer in zou rijden, was een van de dieptepunten. “Je hebt tot het uiterste misbruik van mij gemaakt. Ik voelde me een voetveeg”, vertelde de vrouw in haar spreekrecht over haar relatie met Rick. “Na twaalf jaar weet ik, jij verandert niet.” De vrouw gaf aan nog steeds bang te zijn voor alle ellende die nog kan komen. Ze heeft er geen vertrouwen in dat Rick zich, na zijn vrijlating wel gaat gedragen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren