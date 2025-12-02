Taxichauffeurs onder invloed van alcohol en drugs betrapt bij controle
Bij een controle in de binnenstad van Breda zijn afgelopen zaterdagavond twee taxichauffeurs betrapt die onder invloed reden. Een chauffeur was onder invloed van alcohol. De andere was onder invloed van drugs. Bij de controle van de politie en gemeente gericht op taxichauffeurs zijn ook andere bekeuringen uitgeschreven en overtredingen geconstateerd.
Medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving en de Sociale Recherche van de gemeente hielden zaterdag van acht uur 's avonds tot drie uur 's nachts een controle met specialisten van de politie. De actie was gericht op taxichauffeurs, maar ook bestuurders van andere voertuigen werden op de bon geslingerd. Er werden ook verkeersovertredingen geconstateerd die nog verder onderzocht moeten worden:
- 1 keer Artikel 8 alcohol
- 1 keer Artikel 8 drugs
- 1 keer parkeerverbod op een een taxistandplaats
- 1 keer invordering rijbewijs omdat een bestuurder 122 kilometer per uur reed waar 50 kilometer per uur is toegestaan
- 1 keer een APK die 6 maanden verlopen was
- 1 keer overschrijding maximum snelheid snorfiets met 20 kilometer per uur
- 1 keer overschrijding maximum snelheid met 40 kilometer per uur
Een aantal taxichauffeurs hadden pech. Bij hen werden er direct bekeuringen uitgeschreven:
- 2 keer tarievenkaart niet zichtbaar
- 1 keer chauffeurskaart niet aanwezig in de systemen
- 1 keer meer personen vervoeren dan toegestaan
- 1 keer melding naar de belastingdienst omdat motorrijtuigenbelasting was stopgezet
- 2 keer onnodig geluid
De Sociale Recherche van de gemeente doet ook onderzoek naar hoe lang en vaak taxichauffeurs werken, of zij werken terwijl ze in de ziektewet zitten of nog andere uitkeringen ontvangen. Het team onderzoekt ook of zij werken als chauffeur terwijl ze niet officieel geregistreerd zijn en de uitbetaling op een andere manier gebeurt.