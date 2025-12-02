Taxichauffeurs onder invloed van alcohol en drugs betrapt bij controle

Bij een controle in de binnenstad van Breda zijn afgelopen zaterdagavond twee taxichauffeurs betrapt die onder invloed reden. Een chauffeur was onder invloed van alcohol. De andere was onder invloed van drugs. Bij de controle van de politie en gemeente gericht op taxichauffeurs zijn ook andere bekeuringen uitgeschreven en overtredingen geconstateerd.

Redactie Geschreven door

Medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving en de Sociale Recherche van de gemeente hielden zaterdag van acht uur 's avonds tot drie uur 's nachts een controle met specialisten van de politie. De actie was gericht op taxichauffeurs, maar ook bestuurders van andere voertuigen werden op de bon geslingerd. Er werden ook verkeersovertredingen geconstateerd die nog verder onderzocht moeten worden: