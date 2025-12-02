Efteling-bezoek eindigt voor Bas (43) in drama, NS schiet te hulp

Wat zaterdag een magische dag vol plezier in de Efteling had moeten zijn, eindigde voor Bas van den Dikkenberg (43) in een hel. Na zijn bezoek aan het attractiepark reden er geen treinen naar zijn woonplaats. Na lang wachten op vervangend vervoer, ging het compleet mis. Bij het inladen van zijn scootmobiel viel deze op de grond. En nu is hij het vervoermiddel, waarvan hij afhankelijk is, zeker vier weken kwijt. ''De NS heeft beloofd om met een passende oplossing te komen', zegt Bas.

Als trouwe Efteling-fan is Bas vaak te vinden in het pretpark, vertelt hij aan Omroep Tilburg. Ondanks dat hij in een scootmobiel zit, weet Bas altijd via het openbaar vervoer in Kaatsheuvel te komen. Alleen verliep zijn avontuur zaterdag minder magisch. Toen hij terug wilde naar huis, in Houten, kreeg hij te horen dat de treinen door een aanrijding niet reden. Bas nam contact op met de NS en er werd een taxibusje voor hem geregeld. Alleen werd zijn geduld flink op de proef gesteld. "Het taxibusje had er eigenlijk om half negen moeten zijn, maar dat werd uiteindelijk pas tien over half tien”, verzucht hij. En de koude en nattige weersomstandigheden maakten het wachten er niet beter op.

Scootmobiel valt uit taxi

Toen de taxi uiteindelijk arriveerde, verliep het inladen van zijn scootmobiel allesbehalve soepel. “De taxichauffeur liet de lift zakken en reed mijn scootmobiel erop”, legt Bas uit. Maar tijdens het inladen ging het fout: de taxichauffeur reed de scootmobiel achteruit de lift af, in plaats van vooruit de bus in. Met een harde klap viel de scootmobiel op zijn rug. Gelukkig zat Bas er op dat moment niet in. “Anders had dit heel anders kunnen aflopen”, stelt hij. Het bleek al snel dat er flink wat schade was. Zijn scootmobiel werkte niet meer en dat werd ook bevestigd door de reparateur. “In de omhuizing zit schade, de stoel is kapot en de motor heeft ook een harde klap gehad. Hij moet nu van top tot teen worden nagekeken. Mogelijk is er ook elektronische schade.” En nu is Bas zijn scootmobiel zeker vier weken kwijt. “Ze moeten nieuwe onderdelen bestellen en ja, dat kost tijd”, legt hij uit.

Schade na de val (foto: Bas van den Dikkenberg).