Van lege panden naar bruisend centrum: miljoenen voor herinrichting

De gemeente Land van Cuijk krijgt vanuit het Rijk ruim 2,8 miljoen euro om het centrum van Sint Anthonis toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken. Met dit geld kunnen een groot aantal van de geplande vernieuwingen in het dorpshart nu daadwerkelijk worden uitgevoerd. “Dit is fantastisch nieuws”, vertelt wethouder Bouke van Vught.

In veel dorpen en steden is het aantal leegstaande winkels de afgelopen jaren toegenomen. Veel gemeentes zijn dan ook druk met het herinrichten van deze winkelgebieden, zo ook de gemeente Land van Cuijk. “We zijn al een hele tijd bezig om het centrum van Sint Anthonis aantrekkelijker te maken”, vertelt van Vught. “Zo wordt onder andere de supermarkt verplaatst naar een andere locatie, zodat deze toekomstbestendig blijft”, vult de wethouder aan. “Maar hierdoor krijgen we ook weer te maken met andere leegstaande en verouderde panden die een nieuwe bestemming moeten krijgen in het centrum.”

De nieuwe supermarkt in het dorp (afbeelding: gemeente Land van Cuijk).

Om het centrum compacter en aantrekkelijker te maken is geld nodig. Het hele project kost de gemeente zo’n tien miljoen euro. Om de kosten wat te ondervangen is er een subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken gedaan voor het programma Impulsaanpak Winkelgebieden.

De gemeente kreeg in eerste instantie geen subsidie, door een tekort aan budget. “Maar zo’n twee à drie weken geleden kregen we een zeer onverwachts telefoontje”, vertelt van Vught trots. “Ze vroegen of we tijd hadden voor een spoedoverleg, omdat ze ons als nog een bedrag wilden toekennen.”

"Juist voor de leefbaarheid in de kleinere plaatsen is het enorm belangrijk."

Drie gemeentes, waaronder naast de gemeente Land van Cuijk ook Groningen en Zwolle, krijgen samen zes miljoen euro. “Er gaat 2,8 miljoen naar hier. Dat is een heel groot bedrag, zeker voor een kern als Sint Anthonis. Je ziet vaak alleen maar de grotere plaatsen genoemd worden. Juist voor de leefbaarheid in de kleinere plaatsen is het enorm belangrijk.”​

Plan voor het oude gemeentehuis in het dorp (afbeelding gemeente Land van Cuijk).