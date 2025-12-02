Krezip-bassist Joost viert doorbraak en neemt afscheid: ‘Ik ga Bram missen’

“Ik weet niet of iedereen het in de band zo zwaar voelt als ik, maar zoals een relatie ook kan breken, zo is dit ook een breuk”, zegt Krezip-bassist Joost van Haaren over de laatste show met drummer Bram van den Berg. Zaterdag viert de band in de Ziggo Dome hun doorbraak van 25 jaar geleden, maar ze nemen dus ook afscheid. “Pittig”, zegt Joost. “Ik denk er nog maar niet te veel over na.”

Op de Tilburgse Rockacademie, in 1997, kwam Krezip tot leven. Hoewel de band begon met Thijs Romeijn op de ritmesectie, klikten bassist Joost en huidige drummer Bram direct. “Het is het eerste waar ik aan denk bij de Rockacademie”, zegt Joost tegen Omroep Tilburg . “Onze muzikale smaken pasten bij elkaar, maar ook hoe we samen speelden.”

De twee muzikanten houden allebei van Queen en in de eerste week van de opleiding traden ze al samen op. “Het is nog steeds de drummer waar ik het liefst mee speel”, vertelt de bassist. Ultieme vorm De drummer van Krezip stopt bij de band omdat hij nieuwe kansen heeft. In 2023 stond hij met U2 op het podium en dat opent deuren. “Hij heeft op zulk wereldniveau gespeeld”, stelt Joost. Nu wil Bram gaan onderzoeken wat de muzikale wereld hem te bieden heeft. “Ik ga hem missen”, spreekt Joost uit. “Dit is de ultieme vorm van de band.” Voor de komende clubtour wordt een tijdelijke vervanger gezocht. “De nieuwe drummer zal altijd een soort huurling zijn”, verklaart de bassist. “We hebben afgelopen jaren ook met andere drummers gewerkt en het is niet zo dat je een ander poppetje weg kan zetten en dat het dan op dezelfde manier werkt.” Van Brabantse zaaltjes tot landelijk publiek Dat komt omdat Krezip een hechte vriendenclub is, die samen al een hoop heeft meegemaakt. Met de doorbraak op Pinkpop 25 jaar geleden als het hoogtepunt van Joost. Met de opvoering van ‘I Would Stay’ verplaatste de band, toen nog met Romeijn op de drums, zich van Brabantse zaaltjes naar het landelijke publiek. In 2007 keerde de Tilburgse band, in huidige formatie, onverwachts terug naar het festival in Landgraaf nadat Amy Winehouse zich ziek had gemeld. “Dat is zo’n optreden waar we het nog vaak over hebben”, vertelt Joost.

Op die dag zelf kreeg de groep de vraag of ze kon invallen. “Het was chaotisch”, vertelt Joost. “We hadden die dag een optreden op Elastiek Festival in Hilvarenbeek. We hebben Roel Van Velzen nog bereid gevonden om te wisselen van spot, zodat wij nog tijd hadden om af te reizen naar Pinkpop. Het was snel schakelen.”



Ook dit jaar stond Krezip weer op Pinkpop. Dat was voor Joost een andere ervaring dan een kwart eeuw terug. “Ik was destijds 17. Toen deed ik het op een soort van jonge hond-achtige drive, of zo”, zegt hij. “Als je ouder wordt, ga je harder nadenken over dingen, zoals techniek.” Toch was het een herkenbare ervaring voor de bassist. “De ingrediënten, zoals de energie en de liedjes, waren hetzelfde.”



'Het wordt zwaar'

Zaterdag 6 december is het recept nog één keer vertrouwd, met een laatste keer drummer Bram van den Berg in de mix. De doorbraak wordt gevierd met een setlist die de afgelopen 25 jaar etaleert. “Daar moet ik nog even van genieten, daarna zien we wel weer”, stelt Joost. “Maar het wordt ook zwaar. Dat het de laatste show met Bram is, dat komt ook aan bod.”

Hierna gaat de band de creativiteit de ruimte geven, legt de bassist uit. “Je weet nooit wat de volgende fase gaat zijn. Dat is ook leuk.”