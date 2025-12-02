Motorcrosser Jeffrey Herlings na zestien jaar weg bij KTM-team

Vijfvoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings vertrekt bij Red Bull KTM Factory Racing. Omroep Brabant maakte dat in juli al bekend, maar nu is het dus definitief.

Op de website van het team wordt de 31-jarige Herlings uit Oploo uitgezwaaid met mooie woorden. “Het was een groot genoegen om zo'n talent bij ons te zien groeien en zich ontwikkelen”, zegt Pit Beirer, directeur KTM Motorsports.

“Jeffrey deed altijd alles op zijn eigen manier, maar we hebben zelden een coureur gezien die zo hard werkte en zo vastberaden was.” Hij vervolgt: “Er waren hoogte- en dieptepunten, maar Jeffrey is uniek en ik ben blij dat onze Red Bull KTM-oranje kleur zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in zijn carrière.”

Tegenslagen

“Jeffrey had altijd maar één doel, en het feit dat hij dat na tegenslagen steeds opnieuw wist te bereiken, zegt veel over zijn karakter en over de band die hij met het team had”, zegt Robert Jonas, KTM Director Offroad Racing. “We hebben een ongelooflijke periode samen gehad en zullen altijd een bijzondere geschiedenis delen.”

Herlings kwam als 15-jarige bij het team en werd wereldkampioen in de MX2-klasse in 2012, 2013 en 2016. Na de overstap naar de zwaarste categorie, de MXGP, volgden nog twee wereldtitels: in 2018 en 2021. In totaal won hij 112 grands prix. Volgens geruchten stapt hij over naar Honda.