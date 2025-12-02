Buurtsuper in Lierop mag blijven: 'Zelfs huilende klanten in de winkel'

Buurtsupermarkt Ons Leyendorp in Lierop is gered. Inwoners kunnen toch in eigen dorp boodschappen blijven doen en daar zijn klanten erg blij mee. “Ik heb zelfs huilende mensen in de winkel gehad”, zegt eigenaresse Angela.

Ideaal als je bijvoorbeeld tijdens het koken erachter komt dat je iets niet in huis hebt. Dan hoef je niet in de auto te stappen naar Someren of Asten, de dichtbijzijnde plaatsen die kilometers verderop liggen..

Eén supermarkt in het dorp Gerard Slegers en Angela Bijl hebben twee jaar terug Ons Leyendorp overgenomen, zodat er ten minste nog één supermarkt is in het dorp. Ze verkopen eigenlijk alles: brood, kaas, koffie en streekproducten.

Mien Hendrikx is elke dag in Ons Leyendorp te vinden. Zo haalt ze er ook overgebleven brood op om te voeren aan haar shetlandpony’s. Ze was zelfs tot 2006 eigenaar van de buurtsuper in het centrum. “We waren heel verdrietig toen in beeld kwam dat de supermarkt misschien wel zou stoppen”, vertelt ze.

Dat herkent Ward Van Rooij. Hij is dinsdag 'tussen de soep en de aardappelen' naar de buurtsuper gekomen voor een pakje roomboter. Naast dat het praktisch is, speelt voor hem ook het sociale aspect mee. “Er staat hier iemand achter de kassa die het maakt. Ze is erg betrokken bij de klanten. Daarom ga ik liever hier naartoe dan naar de Jumbo bijvoorbeeld.”

Ontmoetingsplek

Ons Leyendorp is daarom niet alleen een supermarkt, maar ook een ontmoetingsplek. “Als ik hier kom, dan is er altijd wel iemand die een praatje maakt. Dat gaat over positieve dingen, maar ook als er iets verdrietigs gebeurt in het dorp. Dan is het belangrijk dat dit ook besproken wordt”, zegt klant Mien.

De klanten zijn blij om te horen dat de winkel toch kan blijven. Dat was eerder nog even onzeker. De omzet liep terug, waardoor het voor de eigenaren onhaalbaar was om te investeren in verplichte duurzaamheidsmaatregelen. “Ik ben in die tijd dertig jaar ouder geworden. Ik had zoveel stress”, zegt Angela.

Volgens dorpscoöperatie Lierop Leeft kan het dorp echt niet zonder. Zo kun je er naast de boodschappen ook terecht voor een bos bloemen of om een postpakket af te geven. “Zo’n winkel doet iets met de leefbaarheid en levendigheid”, vertelt voorzitter Anne-Riet Vermeulen. “Maar ook jonge kinderen gaan daar voor het eerst een boodschap doen”, noemt de voorzitter als voorbeeld.

Winkel wordt gepimpt

Toen inwoners ter ore kwamen dat de winkel mogelijk weg zou gaan, volgde er zelfs een petitie. Met resultaat. Supermarktketen Spar, waar Ons Leyendorp onderdeel van is, kwam uiteindelijk toch met een oplossing: de winkel krijgt een ‘nieuwe formule’ die rendabel moet zijn. Angela kan nog niet zeggen wat er precies gaat veranderen. “Ik kan wel al verklappen dat de winkel van buiten en binnen wordt gepimpt.”

Inwoners kunnen in ieder geval de komende drie jaar terecht bij Ons Leyendorp, zo staat in het contract. Tot vreugde van zowel Gerard en Angela als van de klanten. “Ik heb echt omhelzingen gekregen. Zelfs huilende klanten in de winkel. Dat ze zo blij zijn dat we doorgaan”, vertelt Angela.