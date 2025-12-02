Regenboogpad in Breda is te glad en daarom tijdelijk niet zichtbaar
Het regenboogpad bij het Chassé Theater in Breda is dinsdag aangepast door stratenmakers. De stenen waarop de regenboogkleuren voorheen zichtbaar waren zijn omgedraaid, omdat de gekleurde zijde te glad was.
Dit besluit is genomen nadat er de afgelopen tijd meerdere meldingen bij de gemeente Breda binnenkwamen dat het regenboogpad bij regen te glad werd.
“We hebben toen we het pad lieten aanleggen bewust gekozen voor stenen met een sterke beschermlaag, waar de kleuren lang op zouden blijven zitten. Er is echter gebleken dat die erg glad kunnen worden”, licht een woordvoerder telefonisch toe.
Uitglijden
Het omdraaien van de stenen zorgt er volgens de gemeente voor dat mensen meer grip hebben als zij over de stenen lopen en het vermindert het risico op uitglijden. "We vinden het heel vervelend dat dit nodig is, maar de veiligheid staat voor ons altijd voorop."
Tijdelijke oplossing
Doordat de stenen dinsdag zijn omgedraaid zijn de regenboogkleuren niet meer te zien op straat. Zodra het droog genoeg is, gaat de gemeente een tijdelijk regenboogpad maken met wegenverf. “Dat is hetzelfde soort verf dat wordt gebruikt bij het plaatsen van pijlen op het wegdek bijvoorbeeld.”
Zo wil de gemeente de boodschap van inclusie en diversiteit blijven uitdragen.
Wat gaat er met het regenboogpad gebeuren?
Ondertussen wordt er gewerkt aan een structurele oplossing. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat alle mogelijkheden daarvoor worden onderzocht.
Het is wel de bedoeling dat er begin 2026 weer een veilig en goed zichtbaar regenboogpad komt.