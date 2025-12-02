Stroomnet krijgt extra capaciteit en HEMA overgenomen: dit gebeurde vandaag

Stroomnet TenneT krijgt extra capaciteit en HEMA wordt volledig overgenomen. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

TenneT maakt extra capaciteit vrij op het elektriciteitsnet in Brabant. Er komt 805 megawatt beschikbaar, gelijk aan een derde van de huidige vraag. Dit betekent verlichting voor het overbelaste net, al lost het nog niet alle problemen op. Hier lees je het hele verhaal:

De Jumbo-familie Van Eerd neemt HEMA volledig over. Mississippi Ventures, het investeringsbedrijf van de familie, koopt de overige 50 procent van de aandelen. Beide bedrijven blijven apart functioneren en de 17.000 werknemers behouden hun baan. Lees hier het volledige artikel:

Met een dikke winterjas achter het stuur kruipen kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwt de ANWB. Tests tonen aan dat de ruimte tussen gordel en lichaam bij een noodstop tot ernstige verwondingen kan leiden. Het advies: doe je jas uit of draag hem over de gordel. Check het hier:

Rick (36) uit Berghem moet zich voor de rechter verantwoorden voor het stalken en bedreigen van zijn ex. Hij stuurde haar duizenden berichten en dreigde met zijn kinderen een meer in te rijden. Justitie eist tien maanden cel en een contactverbod. Hier lees je het verhaal: