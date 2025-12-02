Brand verwoest Perry's geliefde Amerikaanse klassieker: 'Verschrikkelijk'

Perry van den Eerdwegh was dinsdag nog maar net weg van zijn autogarage in Eindhoven toen hij een telefoontje kreeg dat er rook uit het dak kwam. Tot zijn grote schrik bleek er brand te zijn. Eén van zijn geliefde Amerikaanse auto’s ging volledig in vlammen op.

"Het is ellende", verzucht Perry terwijl hij met een zaklamp door zijn donkere, met roet bedekte garage loopt. Door de brand doet de elektriciteit het niet meer. Het blusschuim staat nog tot zijn enkels. "Dit was een gloednieuwe Ford Thunderbird Super Coupe uit de jaren negentig", wijst hij naar een uitgebrande auto. Van de moderne klassieke Amerikaanse auto is weinig meer over.

"We hadden 'm binnengezet om er morgen aan te werken", vertelt hij over zijn favoriete hobbyproject. "De accu van de auto was leeg, dus die hing ik aan de lader. Daarna ging ik even naar huis om te eten", vertelt Perry.

Hij was nog geen uur thuis toen hij een belletje kreeg: er kwam rook uit het dak van de garage. "Ik ben plankgas teruggegaan. Had ik ook nog de verkeerde sleutels bij. Ondertussen was de brandweer er al. De garage hing helemaal vol met rook, je zag niks meer."

Toen de rook was opgetrokken, werd al snel duidelijk dat de schade enorm is. Perry vermoedt dat de brand is ontstaan bij de accu van de Thunderbird. "Ik vind het verschrikkelijk. De Thunderbird is een heel aparte auto. Nu kan hij naar de sloop. Kijk, alle kabels zijn weggesmolten. We kunnen dit niet meer maken."

De autoliefhebber heeft de garage in Eindhoven al sinds 1984. Hij stak veel liefde en tijd in zijn Thunderbird, die zo'n 20.000 dollar waard was. "Dat is nogal, hè?", zegt Perry terneergeslagen. "Dit was echt mijn auto. Amerikaanse auto's zijn anders dan Europese. Zeker de motor, dat geluid kan je met geen één auto namaken. Dat doet wat met je."