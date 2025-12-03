Brandstichting in Den Bosch, twee auto's gaan in vlammen op

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn aan de Gageldonk in Den Bosch twee auto's volledig uitgebrand. De auto's zijn vermoedelijk aangestoken.

Om kwart voor twee kreeg de brandweer de melding van de brand. De wagens stonden geparkeerd op een parkeerplaats aan de Gageldonk, achter de woningen aan de Zuidewijn.

Buurtbewoners zagen twee mannen één van de auto’s in brand steken, waarna het vuur oversloeg naar de tweede auto. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s verloren gingen. Een derde auto, die op enkele meters afstand geparkeerd stond, liep door de hitte forse schade op.

De politie doet onderzoek naar de brand en heeft de omgeving direct na het incident afgezet. Op enkele meters afstand werd een brandende jerrycan gevonden.

De auto waarin de brand begon, zou volgens de politie niet thuishoren in de wijk, deze staat namelijk geregistreerd in Zaltbommel.