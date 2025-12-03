Advertentie
Dronken bestuurder zorgt voor flinke puinhoop in Nuenen
Vandaag om 07:03 • Aangepast vandaag om 09:18
Een bestuurder die onder invloed van alcohol was, heeft dinsdagavond voor een flinke ravage gezorgd op de Collse Hoedijk in Nuenen. De bestuurder raakte met zijn auto twee lantaarnpalen, waarvan één volledig doormidden gereden, en reed een boom uit de grond.
Volgens de politie maakte de bestuurder op de Collse Hoedijk een inhaalactie op een weg waar dat niet is toegestaan, reed te hard en in een onoverzichtelijke bocht.
De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte twee lantaarnpalen en reed ook een boom uit de grond.
Onder invloed
Na controle van de politie bleek de bestuurder onder invloed te zijn van alcohol. Het rijbewijs werd ingevorderd en de persoon is aangehouden.
