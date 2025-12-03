Dronken bestuurder zorgt voor flinke puinhoop in Nuenen

Een bestuurder die onder invloed van alcohol was, heeft dinsdagavond voor een flinke ravage gezorgd op de Collse Hoedijk in Nuenen. De bestuurder raakte met zijn auto twee lantaarnpalen, waarvan één volledig doormidden gereden, en reed een boom uit de grond.

Volgens de politie maakte de bestuurder op de Collse Hoedijk een inhaalactie op een weg waar dat niet is toegestaan, reed te hard en in een onoverzichtelijke bocht.