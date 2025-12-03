Bjarne vond bokshandschoenen van opa en is nu Nederlands grootste talent

Boksen staat in Nederland steeds meer op de kaart, mede dankzij Ossenaar Gradus Kraus die onlangs de Europese titel pakte. Het grootste Nederlandse bokstalent is de 18-jarige Bjarne Machielse uit Heerle. De meervoudig kampioen in de jeugd droomt echter niet van een leven als prof met veel geld en duizenden fans. “Ik boks niet om rijk en beroemd te worden, ik doe het vooral omdat ik het leuk vind.”

Bjarne was afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij de sterkste in de hoogste leeftijdscategorie in de jeugd. Vorig jaar was dat een verrassing door Geraldo Holzken, de zoon van vechtsporter Nieky Holzken, te verslaan. “Tegen alle verwachtingen in, dat maakte het extra leuk.”

Zijn liefde voor boksen ontstond op 8-jarige leeftijd. Hij zag bokshandschoenen liggen bij zijn opa en oefende wat op een bokszak. “Ik vond het leuk en we zijn een tijd later een boksclub gaan zoeken. Dat was in het begin spelenderwijs, ik dacht helemaal niet over wedstrijden na. In het begin combineerde ik boksen met voetballen, maar met die sport ben ik op een gegeven moment gestopt. Ik vond boksen mooier en werd er steeds beter in.”

Inmiddels is hij het grootste bokstalent van Nederland en bokst hij als onderdeel van TeamNL regelmatig in binnen- en buitenland. Zo was hij dit jaar onder andere in Litouwen, Denemarken, Zweden, Duitsland en Tsjechië. Het boksen combineert hij met zijn werk bij een staalconstructiebedrijf.