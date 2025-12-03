Bjarne vond bokshandschoenen van opa en is nu Nederlands grootste talent
Boksen staat in Nederland steeds meer op de kaart, mede dankzij Ossenaar Gradus Kraus die onlangs de Europese titel pakte. Het grootste Nederlandse bokstalent is de 18-jarige Bjarne Machielse uit Heerle. De meervoudig kampioen in de jeugd droomt echter niet van een leven als prof met veel geld en duizenden fans. “Ik boks niet om rijk en beroemd te worden, ik doe het vooral omdat ik het leuk vind.”
Bjarne was afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij de sterkste in de hoogste leeftijdscategorie in de jeugd. Vorig jaar was dat een verrassing door Geraldo Holzken, de zoon van vechtsporter Nieky Holzken, te verslaan. “Tegen alle verwachtingen in, dat maakte het extra leuk.”
"Ik vond boksen mooier en werd er steeds beter in."
Zijn liefde voor boksen ontstond op 8-jarige leeftijd. Hij zag bokshandschoenen liggen bij zijn opa en oefende wat op een bokszak. “Ik vond het leuk en we zijn een tijd later een boksclub gaan zoeken. Dat was in het begin spelenderwijs, ik dacht helemaal niet over wedstrijden na. In het begin combineerde ik boksen met voetballen, maar met die sport ben ik op een gegeven moment gestopt. Ik vond boksen mooier en werd er steeds beter in.”
Inmiddels is hij het grootste bokstalent van Nederland en bokst hij als onderdeel van TeamNL regelmatig in binnen- en buitenland. Zo was hij dit jaar onder andere in Litouwen, Denemarken, Zweden, Duitsland en Tsjechië. Het boksen combineert hij met zijn werk bij een staalconstructiebedrijf.
"Klappen voel ik eigenlijk niet eens."
“Ik vind het spel zo mooi. Je wil allebei de beste zijn en iemand te slim af zijn”, zegt hij op de vraag wat de sport zo interessant maakt. “Met boksen kun je altijd winnen, wie er ook tegenover je staat. De bondscoach zei eens de duidelijk woorden: ‘Jullie hebben allebei twee hand twee voeten. Je begint een wedstrijd op nul.’ Of ik nooit bang ben om klappen te ontvangen? Die voel ik eigenlijk niet eens.”
Vanaf volgend jaar maakt Bjarne de overstap naar de elite en mag hij zich gaan meten met de grote mannen. Het uiteindelijke doel is het halen van de Olympische Spelen. “In 2028 ben ik nog vrij jong, maar ik ga mijn best doen om het te halen. De Spelen is het grootste podium als amateurbokser, het lijkt me geweldig om daar te staan.”
"Laat mij maar gewoon lekker boksen."
De bokser, die traint bij Harold Verhoekx van The Punch Boxing in Tilburg, wil dan wel de Olympische Spelen halen, de aandacht eromheen hoeft van hem niet. “Ik hou er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan, ik ben bescheiden. Laat mij maar gewoon lekker boksen, dat doe ik het allerliefst.”