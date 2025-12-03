Navigatie overslaan

Auto's en busje gaan in vlammen op in Veghel

Vandaag om 09:12
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Twee auto’s en een busje zijn woensdagochtend uitgebrand op een parkeerplaats van industrieterrein Poort van Veghel in Veghel. De brand vond plaats dichtbij de Gamma en Tuinmeubelland.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De brand brak rond zeven uur ‘s ochtends uit. Er kwamen veel brandweerwagens af op de melding en ook meerdere politiewagens kwamen ter plaatse.

Toch bleken de voertuigen niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

