Auto's en busje gaan in vlammen op in Veghel
Vandaag om 09:12
Twee auto’s en een busje zijn woensdagochtend uitgebrand op een parkeerplaats van industrieterrein Poort van Veghel in Veghel. De brand vond plaats dichtbij de Gamma en Tuinmeubelland.
De brand brak rond zeven uur ‘s ochtends uit. Er kwamen veel brandweerwagens af op de melding en ook meerdere politiewagens kwamen ter plaatse.
Toch bleken de voertuigen niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
