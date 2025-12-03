Navigatie overslaan
Busje met baby raakt van de weg in Beek en Donk en belandt in sloot

Vandaag om 09:17 • Aangepast vandaag om 11:50

Een bestelbus met vader, moeder en baby raakte woensdagochtend van de weg op de N279 bij Beek en Donk. Het drietal is per ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een automobilist uit tegengestelde richting zag het voertuig ineens 'voor zijn neus voorbijschieten', legt hij uit. Het busje belandde in de sloot.

Of inzittenden gewond zijn, is onduidelijk. De oorzaak wordt onderzocht. De N279 Beek en Donk-Veghel was tijdelijk afgesloten.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

