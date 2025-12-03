Busje met baby raakt van de weg in Beek en Donk en belandt in sloot

Een bestelbus met vader, moeder en baby raakte woensdagochtend van de weg op de N279 bij Beek en Donk. Het drietal is per ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Een automobilist uit tegengestelde richting zag het voertuig ineens 'voor zijn neus voorbijschieten', legt hij uit. Het busje belandde in de sloot.

Of inzittenden gewond zijn, is onduidelijk. De oorzaak wordt onderzocht. De N279 Beek en Donk-Veghel was tijdelijk afgesloten.