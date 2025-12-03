PSV-supporters krijgen langverwachte plek om overleden fans te herdenken

“Eigenlijk bestond de wens al jarenlang bij diverse supportersgroeperingen om een gedenkplek voor overleden PSV-supporters te creëren”, zegt Gerdine Vereijken, bestuurslid van de Supportersvereniging PSV. Binnen het PSV Klankbord, waarin verschillende supportersgroepen samenwerken, werden de ideeën concreet. “We hebben gebrainstormd, schetsen bekeken en nagedacht over wat mooi zou passen en vooral wat menselijk is. We zijn superblij met het resultaat dat er na al die jaren ligt.”



Van, voor en door supporters

De gedenkplek is een initiatief van, voor en door supporters. Volgens Vereijken past het bij het familiegevoel dat zo kenmerkend is voor PSV. “Je gaat met je opa of je vader naar het stadion en later neem je je eigen kinderen mee. Er zijn zoveel generaties supporters. En ook al zijn sommige familieleden er niet meer, ze zitten toch nog naast je. Die overleden supporters echt een plekje geven, daarvoor is dit initiatief bedoeld.”



Het monument wordt een ‘golvend’ hek met een poort waarin het PSV-logo verwerkt is. Kunstenaar Aart van Asseldonk maakte het ontwerp. “We zijn hier al vóór corona mee begonnen”, zegt Vereijken. “We hebben bij supporters ideeën opgehaald over waaraan zo’n plek moet voldoen. Je hoort dan woorden als trouw, passie en trots. Aart is zelf ook een groot PSV-supporter en kon onze verhalen daardoor goed vertalen.”



Kastanjeboom

De locatie rond de kastanjeboom is geen toevallige keuze. “Die beslissing hebben we samen met alle supportersgroeperingen gemaakt”, legt Vereijken uit. “We slaan twee vliegen in één klap: we kunnen die prachtige boom behouden én we geven onze herinneringen aan overleden supporters een waardige plek. PSV kwam met het idee en alle groepen hebben het omarmd.”



Samen juichen en herdenken

Vereijken hoopt dat de gedenkplek uiteindelijk een bijzondere en herkenbare plek wordt voor iedereen die de club volgt. “Een plek voor gedenken en erkenning. Een plek waar dezelfde saamhorigheid voelbaar is als wanneer we samen juichen in het stadion. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en misschien de naam van hun overleden dierbaren kunnen achterlaten. Dat zou onze grootste droom zijn.”



PSV hoopt het monument in de eerste helft van 2026 te kunnen plaatsen, zodra alle vergunningen rond zijn.