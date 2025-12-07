Robert verkoopt appartement naast de basiliek: ‘Zelfs witte rook gezien'

In hartje Oudenbosch staat het ruime appartement van Robert te koop. De woning, gelegen pal naast de iconische basiliek, heeft een woonoppervlakte van 162 vierkante meter en twee verdiepingen. “Het plafond is meer dan vijf meter hoog. Dat geeft echt een wauw-effect”, vertelt Robert.

Robert verhuisde jaren geleden vanuit Eindhoven naar Oudenbosch vanwege zijn baan in Rotterdam. De ligging bleek ideaal, maar het appartement zelf gaf uiteindelijk de doorslag. “Ik had het een paar keer gezien op de website van de makelaar, maar ik twijfelde of het iets voor mij was. Totdat ik ging kijken. Bij het binnenlopen van de woonkamer dacht ik meteen: dit is hem.” Woonkamer als favoriete plek

Het appartement beslaat de tweede en derde verdieping van het complex en heeft een woonkamer van zo’n zeventig vierkante meter, twee slaapkamers, een moderne keuken en meerdere bergruimtes. De vraagprijs bedraagt 750.000 euro k.k. “De enorme ruimte is voor mij het grootste voordeel”, zegt Robert. “Mijn bureau staat gewoon in de woonkamer, want daar zit ik het liefst. Er is een centrale zithoek en een tv-hoek, en toch blijft het licht en open.”

Jan Gielenplein 24 in Oudenbosch (foto: Toff Wonen / Pho2Art).

Oudenbosch is volgens Robert een gezellige plek om te wonen. “Ik woon hier midden in het dorp, alles op loopafstand. De gemeente heeft de laatste jaren veel verbeterd, waardoor het nog fijner wonen is geworden.” Witte rook

Het appartement ligt direct aan het Jan Gielenplein, met uitzicht op de monumentale basiliek. “Dat zorgt voor een bijzondere sfeer. Op het balkon op het oosten ontbijt ik in het voorjaar in de zon, met dat uitzicht. En op het andere balkon zit je lekker op het zuiden. Je woont midden in het dorp en toch heel privé.”

De basiliek speelt soms zelfs een rol in zijn dagelijks leven. “De klokken luiden op een paar vaste momenten, maar nooit storend. En toen dit jaar een nieuwe paus werd gekozen, hoorde ik ineens tien minuten daarna de klokken gaan. Ik ging kijken en ja hoor: witte rook. Dat maak je niet vaak mee.” Miniatuurversie gaat altijd mee

Toch komt er een eind aan zijn tijd in Oudenbosch. “Ik ga bijna met pensioen en verhuis terug naar de regio Eindhoven. Door kleiner te gaan wonen in Son en Breugel, kan ik net wat eerder stoppen met werken.” Wat hij gaat missen? “De woonkamer, absoluut. En de basiliek ook een beetje. Daarom heb ik laatst een miniatuurversie gekocht, mét verlichting. Die gaat gewoon mee.”

