‘We lopen liever om’: nog altijd angst in Bladel door jongerenoverlast

Bladel kampt al lange tijd met overlast door jongeren. De groep, in de volksmond ook wel de bende van Bladel genoemd, vertoont wangedrag en richt vernielingen aan. Omwonenden voelen zich niet veilig en lopen 's avonds liever een straatje om, uit angst voor een confrontatie. De gemeente nam eerder maatregelen om de overlast aan te pakken, maar de problemen zijn nog niet voorbij, zo blijkt uit een rondgang in de buurt.

Al een jaar of drie, vier zoeken jongeren uit Bladel en omliggende dorpen elkaar op in de avonduren, om met hun fatbikes rond te hangen in het dorpscentrum. Daarbij zoeken ze regelmatig de randen van de wet op: drugsgebruik, bedreigingen, rotzooi trappen en intimidatie. Ook in het gemeenschapshuis Bruis hebben ze sinds de opening, afgelopen april, last van de jongeren. Zo verschaften ze zich toegang tot het dak en andere plekken waar ze niet thuishoren, klommen ze op de biljarttafels en vernielden ze dingen. Voor het CDA in Bladel reden om vragen te stellen aan het college. Hierop werd besloten de politie en jongerenwerkers nauw te betrekken, gesprekken te voeren met ouders en de huisregels binnen Bruis zichtbaar op te hangen. Ook kwam er een beveiliger in het pand.

Sommige jongeren kregen in de zomer vanuit de gemeente een locatieverbod opgelegd voor het culturele centrum. De groep, in de leeftijd van 14 tot 18, verplaatste zich naar de Varkensmarkt, iets verderop. "De jeugd hangt er rond, sommigen hebben een mes bij zich en ze gebruiken ook drugs", zegt Janneke, die in de buurt woont. "Het is daar 's avonds best donker en dat voelt niet veilig. Ik heb twee jonge dochters en heb ze op het hart gedrukt die route niet meer te nemen." Janneke heeft wel wat dingen gezien. "Sommigen acties kun je onder de categorie 'etteren' scharen, zoals bekers koffie die over de pinautomaat in het gemeentehuis worden leeggegooid. Maar het gaat verder. Dan lopen ze over het Marktplein met een sjaal over het gezicht en kijken ze bij iedere auto binnen. Afgelopen carnaval waren er opstootjes. En een collega van me is ooit bedreigd met een mes."

Buurtbewoners Hans en Inge* kunnen erover meepraten. "Ik ben meestal vroeg wakker en toen ik een keer rond vijf uur uit het raam keek, zag ik hoe een jonge gast uit z'n bed was gehaald en werd bedreigd", vertelt Hans. "Het ging er heftig aan toe. Waarschijnlijk hadden ze daar nog iets mee te vereffenen." Vorig jaar is een dorpsgenoot bij de supermarkt in elkaar geslagen toen hij enkele jongeren op hun gedrag aansprak, weet het stel. "Persoonlijk hebben we er geen last van, maar ik ga niet zomaar in het donker meer naar buiten", zegt Inge.

Janneke maakt zich niet zo druk. "Weet je, ik weiger om voor iemand bang te zijn. En als ik normaal doe tegen hen, dan doen ze ook normaal tegen mij. Maar ik ken mensen die zich er niet prettig bij voelen, expres omlopen en hun auto ergens anders neerzetten." Het locatieverbod is per 1 december opgeheven, iedere jongere is dus weer welkom bij Bruis. Tot nu toe hebben de gemeente en het culturele centrum geen signalen ontvangen dat er sprake is van overlast op het plein. Mocht dat wel gebeuren, dan zullen er in overleg met elkaar passende maatregelen worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Niels Beerens, gemeenteraadslid van het CDA, erkent dat het voor de omwonenden geen fijne situatie is. "Ik begrijp de onveilige gevoelens, maar er is veel ten goede veranderd als je naar een aantal jaren geleden kijkt", zegt hij. "Toen kwamen er problemen op ons af die we alleen kenden uit de stad. Inmiddels weten we welke aanpak werkt. Er is veel aandacht voor, daar zetten we echt op in." Voor sommige probleemjongeren schakelt de gemeente de Backbone Academy in, een organisatie met ervaringsdeskundigen, speciaal voor degenen die een verhoogde kans hebben om in de criminaliteit te belanden. "Met hen proberen we ze op het rechte pad te brengen. Het gaat op straat om respect en die krijgt een gewone jongerenwerker misschien niet, maar de harde jongens van Backbone wel." Ook in 2026 is er budget voor deze hulpverlening vrijgemaakt. "We hebben veel geleerd, stappen gemaakt en zijn op het goede spoor", zo vindt het gemeenteraadslid.