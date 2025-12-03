Navigatie overslaan
Ernstig ongeluk met vrachtwagen in Grave: fietser zwaargewond

Vandaag om 13:32 • Aangepast vandaag om 14:35

Een vrachtwagen en een fietser zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de St. Elisabethstraat in Grave. Voor de fietser die zwaargewond raakte, werd een traumahelikopter opgeroepen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De fietser is onder begeleiding van een arts uit de traumahelikopter met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de N321 net voor de kruising van de N324.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.

De fietser raakte zwaargewond bij de botsing
De fietser raakte zwaargewond bij de botsing
De fietser raakte bij het ongeluk in Grave ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht
De fietser raakte bij het ongeluk in Grave ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht

