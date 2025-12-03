Advertentie
Ernstig ongeluk met vrachtwagen in Grave: fietser zwaargewond
Vandaag om 13:32 • Aangepast vandaag om 14:35
Een vrachtwagen en een fietser zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de St. Elisabethstraat in Grave. Voor de fietser die zwaargewond raakte, werd een traumahelikopter opgeroepen.
De fietser is onder begeleiding van een arts uit de traumahelikopter met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.
Het ongeluk gebeurde op de N321 net voor de kruising van de N324.
Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.
