Advertentie
Fietsster zwaargewond na ongeluk met vrachtwagen in Grave
Vandaag om 13:32 • Aangepast vandaag om 16:50
Een vrachtwagen en een fietsster zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de St. Elisabethstraat in Grave. Voor de vrouw die zwaargewond raakte, werd een traumahelikopter opgeroepen.
De fietsster is onder begeleiding van een arts uit de traumahelikopter met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.
Het ongeluk gebeurde op de N321 net voor de kruising van de N324.
Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.
Advertentie
Advertentie