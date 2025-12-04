Jongeren maken zich steeds meer zorgen over geld, Robin weet hoe dat voelt

Jongeren tussen de 12 en 29 jaar hebben steeds meer stress door geldproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek van State of Youth NL, een initiatief van kinderrechtenorganisatie KidsRights. Het gaat om ruim 80 procent van de jongeren die geldstress ervaren. Niet gek vindt Robin Couprie uit Oss die op sociale media open praat over haar schulden. "Geen enkele generatie heeft zoveel te maken met geld", vertelt ze.

De 29-jarige belandde tijdens corona in de schulden doordat haar sportschool meerdere keren dicht moest. "Eigenlijk moest ik de sportschool sluiten, maar doordat ik de schulden privé meenam, kon die blijven bestaan." Daar waren klanten blij mee, maar het eiste wel veel van Robin. Zelfs zoveel dat ze een burn-out kreeg. "Ik ben toen weer in loondienst gegaan en zette mijn eigen salaris zo laag mogelijk. Ik kon maar net mijn huur betalen." Altijd geldstress

Ze leefde vol in de stress en voelde zich schuldig naar bijvoorbeeld haar personeel en accountant toe, zij waren afhankelijk van haar. Ze herkent zich dan ook in de uitkomsten van het onderzoek dat onder jongeren werd gedaan. "Ik was telkens bezig met de vraag of ik het einde van de maand wel ging halen of het einde van de maanden daarna." Daar blijkt Robin, die destijds begin twintig was, niet de enige in de te zijn. Zo'n 64 procent van de ondervraagde jongeren geeft aan weleens moeite te hebben gehad om rond te komen. Veertien procent is zelfs bijna altijd blut aan het eind van de maand, zo blijkt uit het onderzoek.

Robin Couprie uit Oss praat op sociale media open over haar schulden (foto: Omroep Brabant).

Spelen sociale media een rol?

Niet gek vindt Robin. "Reclames vliegen jongeren op sociale media om de oren. Hierdoor zijn de jongeren van nu meer kwetsbaar dan vorige generaties", legt ze uit. Op de sociale media oogt het volgens haar alsof iedereen bepaalde spullen heeft. "Het gevolg daarvan is dat jongeren vaker het idee hebben dat zij bepaalde dingen ook moeten hebben." Ook het onderzoekt bevestigt dit. Zo geeft 48 procent van de jongeren soms meer geld uit dan ze van plan waren. Door impulsieve aankopen koopt 36 procent producten om zich beter te voelen of om te kunnen meedoen met anderen (31 procent).