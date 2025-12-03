Van hockeytalent naar poolkampioen: 'Was niet van tafel af te krijgen'

Tim Jonkman was een talentvol hockeyer en schopte het tot de selectie van toenmalig hockeygrootmacht Oranje Zwart. Blessureleed voorkwam een definitieve doorbraak, waarna poolen toevallig op zijn pad kwam. De nu 37-jarige Eindhovenaar pakte onlangs zijn eerste Nederlandse titel straight pool. En dat als semiprof. “Het prijzengeld gaat omhoog, maar deze ontwikkeling komt op het verkeerde moment in mijn leven.”

Jonkman was een talentvol jeugdspeler van Oranje Zwart en haalde, weliswaar als bankzitter, het eerste team. Daarna speelde hij jarenlang voor het Eindhovense EMHC en HC Eindhoven. “Ik had denk ik een aardige Hoofdklasse-speler kunnen zijn, maar telkens waren er blessures. De ene keer een gebroken vinger, dan weer een gebroken pols of sleutelbeen. Ik ben heel vaak uit de roulatie geweest, op een gegeven moment was het klaar.”

"Sporten met ballen liggen me wel."

De ene sport ruilde hij in voor de andere, want de Eindhovenaar kwam toevallig bij poolbiljarten terecht. Zijn vrienden wilden een potje poolen en Jonkman kon niet achterblijven. “Ik bleek er al redelijk snel gevoel voor te hebben. Sporten met ballen liggen me wel. Ik vond het zo leuk dat ik bijna niet meer van de tafel af te krijgen was.”

Op zoek naar een beter poolcentrum kwam hij bij Snooker & Poolcentrum Woensel in zijn woonplaats terecht. Daar traint hij, speelt hij in een eredivisieteam en is hij bedrijfsleider. “Voor en na mijn werk maak ik tijd vrij om te trainen. Wekelijks sta ik tussen de tien en twintig uur achter de tafel. Daarnaast ga ik regelmatig naar de sportschool en dagelijks doe ik rekoefeningen. Je moet op je lichaam letten, bij een toernooi speel je weleens urenlang achter elkaar en dat meerdere dagen.” Jonkman pakte al twee keer de nationale titel in het Chinese Pool, waarbij de tafel en pockets wat kleiner zijn. Vorige week werd hij voor het eerst kampioen bij het straight pool. Daarbij speel je met vijftien ballen die allemaal een punt waard zijn. Het was een titel die naar meer smaakt, al wordt het een flinke opgave om het goud te prolongeren.

"Ik weet nu al dat ik volgend jaar minder tijd heb om te poolen."

“Veel toppers kiezen voor een fulltime profbestaan, maar ik wil ernaast blijven werken. Er is binnen de sport steeds meer te verdienen, maar wij hebben bewust de keuze gemaakt om een gezin te stichten. Als fullprof ben je heel veel weg van huis”, legt hij uit. “We hebben een zoon van anderhalf jaar en in januari komt nummer twee. Ik weet nu al dat ik volgend jaar minder tijd heb om te poolen. Daarom probeer ik het er nu nog even van te nemen”, zegt hij lachend. Ondanks zijn volle agenda blijft Jonkman ambitieus aan tafel. “Als ik pool, wil ik altijd het beste eruit halen. Ik blijf proberen om op de grote toernooien te staan, waar dan ook ter wereld. Dat is een mooie uitdaging.”

Poolbiljarter Tim Jonkman aan stoot (foto: Thierry Brachthuizer).