Vondst van raar stukje metaal leidt tot zoektocht naar crash van Spitfire

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is al vele malen verteld. Toch komen er telkens weer nieuwe verhalen bij. Zo vond Guido tijdens een wandeling in de bossen bij Bergen op Zoom een raar stukje metaal. Er stond een cijferreeks op. Dit was het begin van een zoektocht naar wat op deze plek gebeurd is. Een sterk verhaal aan de hand van een sterk stuk metaal.

Die zoektocht nam jaren in beslag, maar gelukkig zijn er heel veel collecties en archieven online te vinden. Zo werd de puzzel na verloop van tijd steeds completer. “Ik kwam erachter dat het om een Engels vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog ging. Een Spitfire. Die werden vaak in luchtgevechten gebruikt, maar deze was bijzonder: het was een verkenningsvliegtuig. Met camera’s aan boord kon het toestel hoog in de lucht foto’s maken van de grond, bijvoorbeeld om te kijken of geallieerde bombardementen in het Duitse Ruhrgebied het gewenste effect hadden gehad”, vertelt Guido in de vijfde aflevering van Kluizen van Brabant op Brabant+.

Maar als je een stukje van zo’n vliegtuig vindt, dan moet-ie wel ontploft of gecrasht zijn. “Dat klopt. Bij een van de missies moet er iets gebeurd zijn, waardoor de Spitfire is neergestort. Ik weet intussen ook al wie de piloot was: Charles Hall. Hij heeft het er levend vanaf gebracht door zijn parachute te gebruiken.” En wat is er daarna met deze Britse vliegenier gebeurd? “We komen zijn naam weer tegen als krijsgevangene in Duitse handen. En hij was een van de mensen die model heeft gestaan voor de cast van de beroemde film The Great Escape uit 1963. We weten ook dat hij na die vluchtpoging gefusilleerd is.”

Het nieuwe seizoen van Kluizen van Brabant is vanaf nu te zien op Brabant+. In deze serie gaat historicus Patrick Timmermans op zoek naar de verhalen achter bijzondere objecten in de depots van Brabantse musea, archieven en andere collecties. Hoe oud is de bronzen speerpunt van het gilde in Oirschot? Wat doen die rare stenen in het park van kasteel Heeswijk? En wat is er gebeurd met de Engelse piloot Charles Hall, die in de Tweede Wereldoorlog over Brabant vloog? Om antwoord te vinden op deze en andere vragen gaat Patrick bij verschillende deskundigen en andere betrokkenen langs. En zo komen zij samen tot nieuwe inzichten en verrassende uitkomsten.

Maar dan heeft Guido het verhaal toch compleet? “Nou nog niet helemaal, het stuk tussen het neerstorten en het kamp in Duitsland ontbreekt nog. Wat is er in Brabant met Charles Hall gebeurd? Dat zou ik graag te weten komen. Als jullie dat zouden kunnen uitzoeken en je komt met een nieuw puzzelstukje, dan trakteer ik op een rondvlucht in mijn oude dubbeldekker, een Tigermoth uit 1932. Net zo een als waarin Charles Hall les heeft gehad in Engeland!”