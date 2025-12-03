Dodelijke schietpartijen Oosterhout: verdachten van leveren auto weer vrij

De drie mannen die twee weken geleden werden aangehouden op verdenking van het leveren van een auto die werd gebruikt bij de fatale schietpartijen in Oosterhout zijn vrij snel na hun aanhouding weer vrijgelaten. Ze blijven verdachten in de zaak, laat het Openbaar Ministerie woensdag weten.

Bij de schietpartijen die eind maart op klaarlichte dag plaatsvonden, kwamen drie mensen om het leven. Aan de Loevensteinlaan overleed de 32-jarige Yassin. Iets verderop werd een andere 32-jarige man beschoten, hij overleed later. En een 25-jarige man die bij Yassin in de auto zat, overleed eind maart aan zijn verwondingen.

Op 18 november werden de drie mannen aangehouden. Zij werden ervan verdacht de auto te hebben geleverd die tijdens de schietpartijen werd gebruikt. Die auto werd op 24 maart gestolen in Zoetermeer.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant laat weten dat de drie verdachten snel na hun arrestatie zijn vrijgelaten. Het gaat om een 19-jarige man uit Zoetermeer en twee mannen van 18 en 24 jaar uit Amsterdam. "Voorlopig worden zij verdacht van diefstal en heling van een auto. Ze mogen hun proces in vrijheid afwachten, maar dat betekent wel dat ze nog verdachten zijn", legt de woordvoerder uit. "Er wordt nog onderzocht in hoeverre ze betrokken waren bij de zaak in Oosterhout."

Twee Zweedse mannen van 24 en 28 jaar, en een 28-jarige Zweedse vrouw werden in juni aangehouden, omdat zij worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij zelf. Deze drie verdachten verschijnen op 15 december op een tussentijdse zitting, zegt de woordvoerder.