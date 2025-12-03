Django Wagner lanceert eigen festival: 'Veel te gaaf om niet te doen'

Wat ooit begon als een remix van de kroeghit Kali, is uitgegroeid tot een compleet festivalconcept. Volkszanger Django Wagner uit Nuenen wordt samen met Outsiders het gezicht van Hard & Hollands, een festival waar Hollandse kroegmuziek en hardstyle muziek samenkomen. “We gaan de muziekstijlen verbroederen", zegt Wagner woensdag trots.

Kim Panhuijzen Geschreven door

De samenwerking tussen Wagner en DJ Outsiders, Cem Araci, ontstond in 2019 op Mallorca tijdens het zomerfestival Totally Summer. Tijdens deze ontmoeting stelde Outsiders voor om een hardstyleremix van Wagners hit Kali te maken. “Ik vond dat gelijk een superleuk idee", vertelt Wagner.



De remix bleek een schot in de roos en groeide in de loop der jaren uit tot een waar fenomeen. “Het is eigenlijk een terugkomend dingetje geworden'', vertelt Wagner. “Tegenwoordig staan we zelfs regelmatig samen op zowel hardstylefestivals als Hollandse feesten. De remix heeft inmiddels al meer dan 26 miljoen streams.”

Twee werelden op één terrein

Het succes van de remix inspireerde Matrixx, de organisatie achter feesten als Snollebollekes en Total Loss Festival, tot het festivalconcept Hard & Hollands. “Matrixx had al ervaring met beide soorten feesten, en er was ruimte voor iets nieuws”, legt Wagner uit.

Samen met Outsiders en het Matrixx-team brainstormde hij over hoe de genres konden worden gecombineerd. Het doel: de Nederlandse muziekwereld ‘verbroederen’ en een festival neerzetten dat een breed publiek aanspreekt. “Binnen een half uur wisten we: dit is veel te gaaf om niet te doen.” Het festival krijgt drie podia: een mainstage met grote hardstyle-dj’s zoals Paul Elstak en Partyraiser, een Nederlandstalige stage met Wagner en andere artiesten die hun hits in hardstyle-versie draaien, en een klassieker-stage met early hardstyle en hardcore. Daarnaast zijn er een feestcafé, Oud-Hollandse spellen en attracties. Wagner hoopt dat ook andere artiesten zich aansluiten. “We willen dat ze hun hits in hardstyle-versies brengen. Zo brengen we verschillende genres en publieken bij elkaar", legt hij uit.