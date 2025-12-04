Stoppen of doorgaan? Seuntjens twijfelt: 'Wil niet als clown op veld staan'

Ralf Seuntjens voelt zich ‘als een vis in het water’ bij zijn club Lommel SK in België. Nadat hij in 2022 te maken kreeg met lymfeklierkanker, keerde hij tegen alle verwachtingen in terug op het voetbalveld. Hij voelt zich nog fit, maar weet ook dat het einde van zijn carrière eraan zit te komen. “Ik ga er vanuit dat Lommel mijn laatste club is”, laat ‘Seun of God’ weten.

Seuntjens streek deze zomer neer bij de club op het tweede Belgische niveau. Eerder speelde hij onder andere voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch en NAC. “Het is goed te doen vanuit Breda, dus ik voel me er als een vis in het water. Het was ook een bewuste keuze om in de buurt te blijven. Dan kunnen mijn kinderen op school blijven en kan ik ze zelfs een paar dagen in de week uit school halen.” Ook over de club is hij erg te spreken: “De faciliteiten zijn de top van Europa. Ze analyseren alles hier. Zelfs waar procentueel de meeste kansen liggen om bij de tegenstander te scoren. Alles is gekopieerd van Manchester City en dat is een van de beste ploegen van de wereld."

Lommel SK is in handen van The City Group. Deze groep investeerders heeft meerdere clubs over de wereld, waaronder Manchester City en het Spaanse Girona. De investeerders hebben grootste plannen met Lommel en bouwden een heel nieuw trainingscomplex, dat onlangs is geopend. De 36-jarige spits scoorde in de laatste twee wedstrijden van zijn club: “Ik ben gehaald als een mentor voor de jonge spelers, maar ik wil ook nog steeds belangrijk zijn met goals en assists. De mentorrol betekent voor mij ook dat ik gewoon wil laten zien dat ik de beste wil zijn op het veld. Die mindset om overal de beste te willen zijn, dat is wat ik over moet brengen."

"Een paar jaar geleden had ik niet verwacht dat ik hier als voetballer zou zitten."

Zo glorieus als het nu gaat, is het niet altijd geweest voor de Bredanaar. In 2022 vertrok hij naar Imabari FC in Japan voor een buitenlands avontuur. Maar deze droom werd al snel verstoord toen er na zes weken een agressieve vorm van lymfeklierkanker bij hem werd ontdekt. “Ik wilde daar echt iets moois neerzetten. Ik praat er nu open over, daar had ik in het begin wel moeite mee. Maar het erover praten helpt. Af en toe komen er nog herinneringen naar boven, maar dat is niet meer dagelijks.” Seuntjens herstelde volledig en keerde dus zelfs terug op het veld: “Een paar jaar geleden had ik niet verwacht dat ik hier als voetballer zou zitten. Dat was ook niet de prognose. Maar ik moet het hebben van mentaliteit en dit laat ook zien dat je, als je er echt voor leeft, veel kunt bereiken.” Sinds het nieuws is hij vooral blij als hij met zijn bakfiets met de kinderen de zon in kan en een ijsje kan gaan halen. Met hen kan spelen in het park of een weekendje weg kan met zijn gezin. "Dat zijn we als gezin meer gaan doen. Dat is wel echt mooi, mijn ziekte heeft ons dichter bij elkaar gebracht”, zegt de spits. Fysiek ervaart hij weinig ongemakken vanuit het verleden. Maar de jaren beginnen voor de 36-jarige te tellen. Hij probeert dan ook zo fit mogelijk te blijven. “Ik let thuis nog extra op mijn voeding, rek wat extra en ga ook nog naar een personal trainer.”

"Ik ben een liefhebber en sta het liefst nog zo lang mogelijk op het veld."