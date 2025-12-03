Twee vuilniswagens vol rommel én een megadik varken uit huis gehaald

Bij de ontruiming van een zwaar verwaarloosd huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen is woensdagmiddag een varken ontdekt. Het dier was zo zwaar dat het met een brancard in een trailer moest worden gezet. De benedenverdieping van het huis is leeggehaald en dat leverde twee vuilniswagens aan rommel op.

De ontruiming werd woensdag op last van de rechter gedaan, laat de gemeente Gilze en Rijen weten. Er speelt al langer een conflict tussen de woningcorporatie Leystromen en de huurster. De rechter gaf de woningcorporatie onlangs gelijk en daarom is het huis ontruimd.

Twee vuilniswagens

Buurtbewoners zouden al vier jaar overlast hebben van de bewoonster en de rommel in het huis. De ontruiming had veel voeten in de aarde en trok veel bekijks. Om half twee begon een gespecialiseerd bedrijf met het leeghalen van het huis. Dat duurde tot ongeveer half vijf.

Er lag zoveel rommel in het huis dat een container die door de woningcorporatie was geregeld niet voldoende was. Twee vuilniswagens van de gemeente waren nodig om alle rommel weg te halen op de begane grond. De spullen die de vrouw had achtergelaten in het huis zijn naar de milieustraat gebracht.

Varken op brancard

Het varken dat werd gevonden, was zo zwaar dat het moeite had met lopen. Medewerkers van de dierenambulance vervoerden het dier op een soort dierenbrancard. Het dier was te zwaar voor de dierenambulance en werd in een trailer van een bedrijf dat dieren kan vervoeren gezet. Het dier is daarin naar een dierenopvang in Breda gebracht. Wat er met het varken gaat gebeuren, is niet duidelijk.

De bewoonster moest van de rechter verplicht vertrekken uit haar huis. Of zij onderdak heeft gevonden, is niet bekend. De rest van het huis wordt later ontruimd.