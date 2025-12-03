Afrikaanse internationals van PSV 'gewoon' in actie tegen Atlético Madrid

PSV kan de komende wedstrijden gewoon beschikken over Ismaël Saibari en Anass Salah-Eddine. Het duo hoeft zich pas op 15 december te melden bij de Marokkaanse selectie voor deelname aan de Afrika Cup. In eerste instantie was dat een week eerder.

De FIFA besloot de beschikbaarheidsperiode met een week te verkorten, zoals het eerder al deed voor het WK van 2022 in Qatar. De Afrika Cup wordt gehouden van 21 december tot en met 18 januari in Marokko.

Voor PSV is het goed nieuws, aangezien Saibari al weken uitblinkt. En Salah-Eddine is als linksback een vaste waarde in de ploeg van trainer Peter Bosz. De selectie van Marokko is nog niet bekend, maar mogelijk dat daar ook een plekje is voor Couhaid Driouech. De vleugelaanvaller scoorde onlangs namens PSV twee keer tegen Liverpool. Adama Nagalo doet met Burkina Faso mee aan de Afrika Cup, al komt de verdediger bij PSV niet aan spelen toe.

Aanwezig in de Champions League

De PSV’ers kunnen door de beslissing van de FIFA in actie komen in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, dinsdagavond 9 december. En ook op 13 december als Heracles Almelo op bezoek komt. Maar eerst wacht komende zaterdag de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen.

De eerste speelronde van het nieuwe jaar vindt plaats in het weekend van 10 en 11 januari. Of de internationals daar al bij zijn, hangt af van de prestaties van hun land.

Internationals van FC Den Bosch

Of er nog meer spelers van Brabantse clubs naar de Afrika Cup gaan, is nog niet bekend. Bij FC Den Bosch maakt verdediger Sheddy Barglan kans op een selectie voor Soedan. Bij de Bosschenaren voetbalt ook de talentvolle Ilias Boumassaoudi, die na de wereldtitel met Marokko O20 hoopt op een uitnodiging van het grote Marokko.