Voortvluchtige leider cocaïnebende gepakt op Eindhoven Airport

Een 50-jarige Belg die een celstraf van acht jaar open heeft staan, is woensdagmiddag gepakt op Eindhoven Airport. De man is in november veroordeeld voor het leiding geven aan een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde via Zuid-Amerika.

Daarnaast werd de man veroordeeld voor het oprichten van een bedrijf om zijn illegale inkomsten wit te wassen. Door het vervalsen van documenten wist hij tussen 2020 en 2022 tienduizenden euro’s wit te wassen. Direct na de uitspraak van de rechter sloeg de man op de vlucht.

Ver van huis blijkt hij het niet gezocht te hebben, want woensdagmiddag begaf hij zich op Eindhoven Airport. Een speciaal team van de politie dat zoekt naar voortvluchtigen kwam de man op het spoor. Hij is vlak voor het boarden opgepakt door de Koninklijke Marechaussee. De celstraf van acht jaar mag hij in België gaan uitzitten.