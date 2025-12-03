Treinongeluk en miljoenensubsidie: dit gebeurde vandaag

Van een treinongeluk in Hooge Zwaluwe tot een miljoenensubsidie voor Sint Anthonis: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geconcludeerd dat de risico's bij de onbewaakte spoorwegovergang in Hooge Zwaluwe, waar machinist Lars (25) omkwam, bekend waren bij alle betrokken partijen. Door onduidelijke verantwoordelijkheden greep niemand in. ProRail en DB Cargo hebben inmiddels maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Hier lees je het hele verhaal.

De gemeente Land van Cuijk krijgt 2,8 miljoen euro rijkssubsidie voor de herinrichting van het centrum van Sint Anthonis. Met het geld worden onder meer een supermarkt verplaatst en 120 nieuwe woningen gebouwd. Het project moet het dorpshart compacter en aantrekkelijker maken. Lees hier meer details.

Lees ook Van lege panden naar bruisend centrum: miljoenen voor herinrichting

Bokser Bjarne Machielse (18) uit Heerle is het grootste Nederlandse bokstalent, maar ambieert geen leven in de schijnwerpers. De meervoudig jeugdkampioen richt zich op de Olympische Spelen van 2028. 'Laat mij maar gewoon lekker boksen', zegt hij bescheiden. Hier lees je zijn verhaal.

Bouwbedrijf Heijmans heeft een contract van 80 miljoen euro gekregen van netbeheerder TenneT voor de productie van hoogspanningsvelden in een nieuwe fabriek in Ede. De onderdelen zijn nodig voor de broodnodige uitbreiding van het elektriciteitsnet. Check het hier.

Lees ook TenneT gunt Heijmans bijna 80 miljoen voor netuitbreiding

In Leende zijn woensdagmorgen twee chalets op een camping uitgebrand. De brandweer wist tijdig gasflessen weg te halen en te koelen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Hier lees je het hele verhaal.