Helmi uit Goirle wint 'Oscar' voor kookboek met recepten uit Curaçao

Helmi Smeulders uit Goirle heeft het beste Caribische kookboek ter wereld geschreven. De prestigieuze onderscheiding werd afgelopen weekend in Saoedi-Arabië uitgereikt tijdens de Gourmand Awards, die ook wel worden vergeleken met de Oscars voor culinair schrijven.

Voor Helmi kwam de prijs als een grote verrassing. "Ik wist wel dat er iets aan zat te komen, maar dit had ik echt niet verwacht. Het is bijzonder." In Nederland voelde Helmi zich niet op haar plek. "Ik wilde wat meer avontuur." Haar oom en tante woonden ooit op Curaçao. "Als zij het leuk vinden, zal ik het waarschijnlijk ook leuk vinden, dacht ik." Dus pakte ze haar boeltje en vertrok ze naar Curaçao, al 27 jaar geleden. Helmi heeft er geen moment spijt van. “Ik geniet nog elke dag. Vanochtend bracht ik mijn dochter naar school en reed ik over de Julianabrug. Dan zie je de zee en zon. Daar kan ik elke dag weer blij van worden.”

De Goirlese studeerde vroeger rechten, en kookte vooral voor zichzelf om lekker te eten. “Ook hier dacht ik: als ik lekker wil eten, moet ik zelf koken.” Ze startte een cateringbedrijf, dat zo groot werd dat ze zelf niet meer in de keuken stond, maar haar personeel het werk deed. Ingrediënten van het eiland

Sinds enkele jaren richt Helmi zich volledig op de moderne Caribische keuken. “Ik wil mensen laten zien wat allemaal kan met wat hier groeit en bloeit.” Veel ingrediënten worden geïmporteerd uit Europa of Amerika. “Terwijl er eigenlijk heel veel is op het eiland zelf. Ik wil mensen inspireren om daar ook meer mee te doen.” Helmi gebruikt veel vis in haar gerechten en jaagt zelf op de lionfish, de koraalduivel. “Ze bedreigen de onderwaterwereld, maar zijn heel lekker. Dus eat them to beat them.” Ook tonijn en dorade zijn vaste ingrediënten. “Er zijn veel boeren die verrassende dingen verbouwen: yucca, zoete aardappel, papaya, sla, pompoenen, broccoli en bieten.” Culinaire rondreis

Het eiland is niet zelfvoorzienend en afhankelijk van geïmporteerde producten. “Maar we kunnen wel veel meer van eigen bodem halen.” Dat laat ze zien in haar boek My Curaçao, het beste Caribische kookboek van de wereld.

Helmi neemt haar lezers daarin mee op een culinaire rondreis over het eiland, van haar kookstudio in Willemstad tot het noorden, langs de kust, boeren, vissers en marktjes. Ze schreef al eerder boeken, maar in haar derde boek zijn de gerechten uitdagender. “Je kan iemand anders nadoen, maar het allerleukste is als het vanuit jezelf komt en je zelf gerechten kan bedenken.” Alleen maar leuke dingen

Ze werd met nog 12 anderen genomineerd en kreeg een uitnodiging om erbij te zijn in Saoedi-Arabië. “Dat was niet iets te ver,” lacht ze. “Ze stuurden er geen ticket bij.” Helmi geeft ook Caribisch kookles, organiseerde diners op het land van boeren met hun producten en deed pop-uprestaurants. “Er blijven steeds nieuwe dingen op mijn pad komen,” zegt ze. “Ik doe alleen maar leuke dingen. En als ik het niet meer leuk vind, laat ik het los en komen er weer andere dingen op mijn pad."