Rover rijdt pui aan gort van kapsalon die pas één dag open is

Een auto is woensdagavond een kapsalon binnengereden aan de Postweide in Woudrichem. De kapsalon was pas één dag open na een verbouwing. De complete voorpui ligt eruit.

De Rover reed door en kwam voor de helft in de winkel terecht. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. Waardoor het misging, is niet duidelijk. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van een Rover 75 reed even voor zes uur tegen een auto die in een parkeervak voor de kapsalon stond. De geparkeerde auto werd door de klap opzij geduwd en stond net iets buiten de kapsalon.

Pas één dag open

De crash gebeurde vlak voor sluitingstijd. De medewerkers raakten niet gewond, maar schrokken erg van de auto die binnenreed. Extra zuur is het feit dat de kapsalon pas één dag open was na een langdurige verbouwing.

De complete voorpui ligt eruit en de schade in de kapsalon is behoorlijk. De zaak moet daarom opnieuw hersteld en verbouwd worden.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de kapsalon gehaald en samen met de geparkeerde auto afgevoerd.

De bestuurster van de geparkeerde auto was net even boodschappen toen en zag bij terugkomst wat er was gebeurd. Een aannemersbedrijf heeft de beschadigde pui dichtgemaakt, zodat het pand veilig afgesloten is.