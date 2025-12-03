Navigatie overslaan

Geraldo Holzken neemt pauze van boksen: 'Niet in juiste staat'

Vandaag om 22:00 • Aangepast vandaag om 22:31
Geraldo Holzken (foto: ANP, Sander Koning).
Geraldo Holzken stopt voorlopig met boksen. De 19-jarige zoon van kickboks-wereldkampioen Nieky Holzken is mentaal niet in de juiste staat om gevechten aan te gaan. "Ik leg even mijn handschoenen neer en ga me de komende tijd op mezelf richten", schrijft hij op Instagram.

Holzken vocht in juli van dit jaar zijn tweede profwedstrijd en won die overtuigend in zijn eigen woonplaats Helmond. Daarna werd het stil rondom het 19-jarige bokstalent.

Tot woensdag, toen hij op zijn eigen Instagram-account vertelde voorlopig pauze te nemen van de topsport. Voor de toekomst doet hij geen beloften en sluit hij niets uit. "Misschien zullen er dingen veranderen."

Er komen veel reacties binnen van bekenden en fans. Zo schrijft Rocco Verdult: 'Respect, mooi dat je zo’n uitspraak durft te doen!' Mama van Freya heeft ook bewondering voor de keuze van Holzken: 'Je eigen (geestelijke) gezondheid gaat boven alles! Wanneer je er weer klaar voor bent, kom je harder terug dan ooit tevoren."

Vechten voor de wereldtitel
Vader Nieky wil nog niet aan stoppen denken. De bijna 42-jarige Helmonder heeft een duidelijk doel. Na zeven wereldtitels kickboksen wil hij op 7 februari 2026 bij de World Boxing Federation de wereldtitel boksen pakken. Die titel ontbreekt nog op zijn cv.

Dat gevecht vindt plaats in de VEKA Sporthal in Helmond. Bij winst van Holzken hoopt hij zijn wereldtitel te mogen verdedigen in het stadion van Helmond Sport.

Nieky Holzken vecht op 7 februari voor de wereldtitel boksen.
