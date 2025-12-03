Explosief ontploft bij voordeur appartementencomplex in Eindhoven

Een explosief is woensdagavond even na half elf ontploft bij de voordeur van een appartementencomplex aan de Aalsterweg in Eindhoven. De deur is ontzet en de ruit is kapot. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.

Het explosief ontplofte bij de algemene toegang van het appartementencomplex en niet bij de voordeur van een bewoner. Onder de appartementen zit een slaapwinkel. Op de grond is een brandplek te zien. Een aantal ruiten, een brievenbus en een deur zijn beschadigd.

Bewoners kwamen na de enorme knal kijken wat er gebeurd was. De politie besloot daarop alle bewoners naar buiten te halen. Zij hebben ongeveer een uur op straat moeten wachten voordat ze via een ander ingang terug hun huizen in konden.

De politie vond na de explosie een blauw plastic dopje, dat zou erop wijzen dat er een cobra is gebruikt. Het dopje is meegenomen voor onderzoek.

Wat voor gevolgen de explosie heeft voor bewoners is niet bekend. Een speciaal team dat zich bezighoudt met explosieven doet onderzoek.