Navigatie overslaan
VIDEO

Explosief ontploft bij voordeur appartementencomplex in Eindhoven

Gisteren om 22:53 • Aangepast vandaag om 08:21

Een explosief is woensdagavond even na half elf ontploft bij de voordeur van een appartementencomplex aan de Aalsterweg in Eindhoven. De deur is ontzet en de ruit is kapot. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het explosief ontplofte bij de algemene toegang van het appartementencomplex en niet bij de voordeur van een bewoner. Onder de appartementen zit een slaapwinkel. Op de grond is een brandplek te zien. Een aantal ruiten, een brievenbus en een deur zijn beschadigd. 

Bewoners kwamen na de enorme knal kijken wat er gebeurd was. De politie besloot daarop alle bewoners naar buiten te halen. Zij hebben ongeveer een uur op straat moeten wachten voordat ze via een ander ingang terug hun huizen in konden. 

Glas sprong uit de pui na explosie aan de Aalsterweg (foto: Persbureau Heitink).
Glas sprong uit de pui na explosie aan de Aalsterweg (foto: Persbureau Heitink).
Mensen op straat na explosie bij appartementencomplex Aalsterweg (foto: Persbureau Heitink).
Mensen op straat na explosie bij appartementencomplex Aalsterweg (foto: Persbureau Heitink).

De politie vond na de explosie een blauw plastic dopje, dat zou erop wijzen dat er een cobra is gebruikt. Het dopje is meegenomen voor onderzoek. 

Wat voor gevolgen de explosie heeft voor bewoners is niet bekend. Een speciaal team dat zich bezighoudt met explosieven doet onderzoek. 

Het blauwe dopje dat werd gevonden na de knal, mogelijk afkomstig van een Cobra (foto: Persbureau Heitink).
Het blauwe dopje dat werd gevonden na de knal, mogelijk afkomstig van een Cobra (foto: Persbureau Heitink).
Het gebouw waar de explosie plaatsvond (foto: Persbureau Heitink).
Het gebouw waar de explosie plaatsvond (foto: Persbureau Heitink).
Brandplek op de grond na explosie (foto: Persbureau Heitink).
Brandplek op de grond na explosie (foto: Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.