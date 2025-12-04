Gemeente en NAC bereiken akkoord over toekomst stadion: 'Cruciale stap'

De gemeente Breda en NAC Breda hebben na ruim een jaar onderhandelen een akkoord bereikt over de toekomst van het Rat Verlegh Stadion. De gemeente geeft het voetbalgedeelte van het stadion in erfpacht uit aan NAC en verkoopt daarnaast acht businessunits aan de club. Volgens beide partijen is hiermee een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig stadion én een financieel gezondere club.

Met de erfpachtconstructie kan NAC zich voortaan gedragen als eigenaar. Dat geeft de club meer ruimte om te investeren in onderhoud en vernieuwing van het stadion. De overeenkomst loopt tot 2065. NAC betaalt hiervoor jaarlijks 280.000 euro, een bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Een bedrag dat aanzienlijk minder is dan de huurpenningen die nu aan de gemeente worden afgestaan. De businessunits worden voor 3,2 miljoen euro aangekocht door de voetbalclub.

'Cruciale stap' Wethouders Jeroen Bruijns en Arnoud van Vliet noemen het akkoord 'een win-winsituatie', omdat de verantwoordelijkheden duidelijker worden en de samenwerking met de club zakelijker wordt. Een wens die al heel lang wordt gekoesterd binnen de gemeente Breda.

Einde verstrengeling Met de nieuwe afspraken komt er een einde aan de verstrengeling tussen gemeente en club, die begon in 2003 toen de gemeente het stadion kocht om NAC van de ondergang te redden. De gemeenteraad buigt zich de komende weken nog over de formele afronding.

Toelichting van directeur NAC

NAC-directeur Remco Oversier is blij met het akkoord, al moet de gemeenteraad nog groen licht geven. "Dit is een mijlpaal voor de komende decennia, voor zowel de stad als de club. Na de stadionuitbreiding en veldwerkzaamheden van afgelopen zomer zetten we hiermee een volgende stap voorwaarts richting een stabieler bestaan."

Volgens Oversier is het belangrijk dat NAC in de toekomst niet meer de hand hoeft op te houden bij de gemeente Breda voor financiële steun. Doordat de club nu jaarlijks een lager bedrag hoeft te betalen, kan het meer investeren in uitbreiding en onderhoud van het stadion. De club wil in 2026 gaan kijken welke verbeteringen mogelijk zijn en goed zijn voor de club en supporters.

Op financieel vlak is deze overeenkomst een grote stap voor NAC Breda. Oversier: “We gaan van een omzet in de Keuken Kampioen Divisie van 12 miljoen naar zo’n 25 miljoen als we drie jaar in de Eredivisie blijven. Daarmee groeien we in een paar seizoenen van de onderste drie naar de eerste tien. Ook willen we zwarte cijfers gaan schrijven. Maar intern moeten we altijd normale en realistische dingen blijven doen. Ondanks de reuring die er altijd is, dat is wat bij NAC hoort.”

Op sportief gebied is handhaving erg belangrijk. Met een huidige zeventiende plek is dat een uitdaging voor de ploeg van trainer Carl Hoefkens. “Ik vind dat de club drie jaar nodig heeft om een stabiele Eredivisieclub te worden”, zegt Oversier. “We hebben nu nog een Keuken Kampioen Divisie-jasje, maar in de kern is dit natuurlijk Eredivisie-waardig.”

Degradatie zou een flinke klap zijn voor de Bredanaars, maar volgens de directeur geen reden om alle plannen overboord te gooien. “We zetten dan op een stabielere manier dan voorheen een stap terug om uiteindelijk weer vooruit te gaan. We schakelen dan over naar Plan B. Dat plan is er niet alleen bij degradatie, maar ook bij bijvoorbeeld Europees voetbal of de bekerwinst.”