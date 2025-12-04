Advertentie
Negen auto's botsen: kettingbotsing op de A4 bij Bergen op Zoom
Vandaag om 08:42 • Aangepast vandaag om 10:19
Negen auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A4 bij Bergen op Zoom vanuit Hoogerheide. Zeven auto's moesten worden getakeld.
Er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Het verkeer bij Bergen op Zoom kon via de vluchtstrook langs het ongeval rijden. Rond negen uur was de file die door het ongeluk was ontstaan, opgelost.
Advertentie
Advertentie