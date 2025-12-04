Navigatie overslaan

Negen auto's op elkaar gebotst op de A4 bij Bergen op Zoom

Vandaag om 08:42
Foto: ANWB Verkeersinformatie.
Negen auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A4 bij Bergen op Zoom vanuit Hoogerheide. Zes van de auto's moeten worden geborgen. 

Het verkeer bij Bergen op Zoom kan via de vluchtstrook langs het ongeval rijden. Houd rond kwart voor negen rekening met ruim een half uur extra reistijd vanuit Hoogerheide.

Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

