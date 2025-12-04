Advertentie
Oldtimer vliegt uit de bocht en belandt in de sloot
Vandaag om 10:10 • Aangepast vandaag om 11:58
De bestuurder van een oude Volvo is donderdag uit de bocht gevlogen op de Sint Anthonisweg bij buurtschap Rijkevoort-De Walsert in de gemeente Land van Cuijk. De man verloor de macht over het stuur, botste tegen een boom en eindigde met zijn oldtimer in de sloot.
De man werd in een ambulance gecontroleerd, maar bleek niet gewond na het ongeval. De klassieke Volvo is door een bergingsbedrijf getakeld.
